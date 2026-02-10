גורמים בישראל פנו באופן רשמי לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והציעו לו להשתתף בטקסי הדלקת המשואות, כך דווח בחדשות 12.

בתוך כך, שר החינוך יואב קיש, שיגר היום (שלישי) הזמנה רשמית לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, להשתתף בטקס פרס ישראל שייערך ביום העצמאות בירושלים.

ההזמנה נשלחה לאחר ההחלטה להעניק לנשיא טראמפ את פרס ישראל בקטגוריית "תרומה ייחודית לעם היהודי".

במכתבו כתב השר: "השנה קיבלה ועדת פרס ישראל החלטה היסטורית להעניק לך את פרס ישראל על תרומה מיוחדת במינה למען מדינת ישראל והעם היהודי לאורך שנים. החלטה חסרת תקדים זו משקפת את תודתו העמוקה של הציבור בישראל על מנהיגותך יוצאת הדופן ועל השפעתך המתמשכת על תולדות היחסים בין ישראל לארצות הברית".

לטראמפ יוענק פסלון ייחודי שעוצב במיוחד לכבודו. הפסלון מעוצב משני חלקים: הבסיס מורכב מאבני הכותל ומייצג את ההיסטוריה של העם היהודי. החלק העליון הוא מגן דוד מוזהב ומבריק הפורץ מתוך האבנים, ומסמל את התקומה, העתיד וההצלחה.

הפסל עוצב על ידי בן דרור, מעצב צעיר בן 24, אשר שירת כ-600 ימי מילואים מאז פרוץ המלחמה.