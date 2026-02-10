עו"ד בתיה כהנא דרור, ממפלגת ישראל ביתנו, יצאה היום (שלישי) בקריאה להעדפה מתקנת במינוי מנכ"לית אישה למערכת בתי הדין הרבניים. הקריאה נועדה, לדבריה, לתיקון הדרת נשים ממוסדות הדת.

הקריאה הועלתה על רקע הבחירה הצפויה במנכ"ל חדש למערכת בתי הדין הרבניים, נוכח העובדה שהמנכ"ל הנוכחי, הרב אלי בן דהן, יסיים את כהונתו בחודש מאי הקרוב.

לדברי כהנא דרור, מערכת בתי הדין הרבניים היא גוף מחייב על פי חוק, אשר מכריע מדי יום בסוגיות הנוגעות ישירות לחייהן של נשים, ובהן גירושין, מזונות, משמורת, עגינות ואלימות כלכלית. לטענתה, דווקא בשל כך, יש חשיבות מיוחדת לשילוב נשים בעמדות הנהגה במערכת.

הקריאה הופנתה לראשון לציון, הרב דוד יוסף, נשיא בית הדין הרבני הגדול, לשר לשירותי דת יריב לוין, למנכ"ל בתי הדין הרבניים הרב אלי בן דהן ולוועדה למינויי דיינים. כהנא דרור ביקשה לראות במינוי הקרוב הזדמנות לשבירת "תקרת זכוכית עבה במיוחד" ולתיקון עוול מתמשך של הדרת נשים ממוקדי קבלת החלטות במערכת הדתית.

החא הזכירה את פסק הדין בבג"ץ בו נקבע כי תפקיד מנהל בתי הדין הרבניים הוא תפקיד מנהלי־ציבורי, וכי אין מניעה עקרונית למינוי אישה לתפקיד, ובלבד שתעמוד בתנאי הכשירות המקצועיים הנדרשים.

עוד נקבע בפסק הדין כי תנאי סף אינם יכולים ליצור חסם מגדרי, וכי הליך המינוי כפוף לעקרונות השוויון והמשפט המנהלי. בית המשפט הבהיר כי הדרה מתמשכת של נשים מתפקידי ניהול בכירים מהווה פגם משפטי.

לדבריה, קביעה זו הסירה את המניעה העקרונית למינוי אישה לתפקיד מנכ"לית בתי הדין הרבניים והטילה על הגורמים הממנים את האחריות למימוש ההלכה שנקבעה. כהנא דרור הוסיפה כי כיום קיים תת־ייצוג קיצוני של נשים בדרגי הניהול וההובלה במערכת.

לטענתה, נשים כמעט ואינן נוכחות בתפקידי מפתח, לא בתפקידים שיפוטיים, לא כמנהלות ולא כמקבלות החלטות ברמה המוסדית. לדבריה, גם כאשר נשים מועסקות במערכת, הן מרוכזות בעיקר בתפקידי שירות, מזכירות ומנהלה, ללא השפעה ממשית על עיצוב המדיניות.

בסיום דבריה אמרה כהנא דרור כי בעניין זה, העדפה מתקנת אינה פריבילגיה, אלא כלי דמוקרטי בסיסי לתיקון עיוות מבני, וצעד ראוי, חוקתי, מוסרי ואף חיוני לאמון הציבור.