צפו: הביקורת הקשה על פרופ' אסא כשר ערוץ הכנסת

בדיון שנערך היום (שלישי) בוועדת החינוך של הכנס בנושא עדכון מסמך “רוח צה"ל", נחשפו אמירות חריפות שעוררו סערה ועימותים קשים.

בפתח הדיון חשף תא"ל (מיל’) ארז וינר סיפור מתקופתו כקצין צעיר, והפנה ביקורת ישירה כלפי פרופ’ אסא כשר, מי שניסח את המסמך. לדבריו, במהלך קורס על אתיקה צבאית שאל את כשר מדוע הוסר ערך “אהבת הארץ" מהמסמך. “כשר השיב שזה ערך בעייתי, כי הוא מבטא רגש, מתייחס ליהודים בלבד, ואף עלול ליצור ויכוח סביב החזרת שטחים - דבר שעלול להוות עילה לסירוב פקודה", סיפר וינר.

וינר המשיך ותקף את הרלוונטיות של המסמך ללוחמים בשטח: “אומץ לב, מוסר, חיי אדם - אלה היו ערכים. היום רוב החיילים בכלל לא יודעים מהי ‘רוח צה"ל’. זה הפך למסמך לא שמיש. מה אומר ללוחם בשריון או בהנדסה טקסט שנכתב על ידי פרופסורים? דבקות במשימה - לזה חייל יכול להתחבר. החיילים לא צריכים פרופסורים מבר-אילן, יש לנו מורשת ומסורת. צריך פשוט לנקות את הרעש אחרי עשור או שניים של בלבול".

הדיון התלהט והפך לעימות חריף, כאשר חברי כנסת מהשמאל ופעילים פוליטיים קטעו את דברי הדוברים בקריאות ביניים וצעקות. ח"כ יסמין סאקס-פרידמן מ'יש עתיד' אף הפסיקה את דבריו של תא"ל וינר בטענה כי משתתפי הדיון מבקשים “להשמיץ את צה"ל".

הרב יגאל לוינשטיין, ראש המכינה הקדם צבאית "בני דוד" בעלי, חיזק את הדרישה לעדכן באופן מיידי את מסמך “רוח צה"ל", וטען כי עליו להיכתב בידי מי שערכי הלחימה שלהם מבוססים בראש ובראשונה על ציונות. דבריו נאמרו על רקע עמדותיו של פרופ’ כשר, שלפיהן יש למחוק מהלקסיקון הצבאי את המושג “ניצחון". כשר אף צוטט כאומר: “ניצחון יש רק במשחק כדורגל. כל המחזה של ניצחון והפסד לא מתאים לנו - אנחנו מדברים על כבוד האדם וחיי האדם".

הרב לוינשטיין תהה מהי המוטיבציה של חיילי צה"ל לפי המסמך הקיים: “לפי כשר, המוטיבציה היא ‘הסכנה המשותפת’. כלומר, ארבעה לוחמים בטנק - בלי קשר ללאום או לדת - נלחמים לא מתוך גורם לאומי, אלא רק מתוך איום משותף. זו תפיסה שמרוקנת את הלחימה מתוכן לאומי".

יו"ר הוועדה ח"כ צבי סוכות סיכם "אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה איבדנו חיי אדם בגלל ערכים מעוותים. העובדה שכשכתבו את הערכים אמרו שחיי האדם של האויב שווים לערך חיי החיילים שלנו, זה עיוות ערכי מהמדרגה הראשונה שעלה לנו בחיי אדם. את הדבר הזה אנחנו נשנה. אסא כשר - אסא טרף. אדם שהטיף בעצמו לסרבנות, שהטיף לא לשרת בצה"ל בזמן הרפורמה המשפטית והוריד את ערך 'אהבת הארץ' מהקוד האתי כדי שחלילה זה לא יביא יום אחד לסרבנות. אנשים מתו בגלל הדברים האלה.

אנחנו לא נקבל את המציאות הזו. אנחנו נפנה לשר הביטחון כדי לשנות את הקוד האתיקה. דברים שנשמעו פה מאנשים שהובילו חיילים לקרב, גידלו תלמידים לקרב, הערכים של האנשים שהביאו את הניצחון לעם ישראל במלחמה האחרונה לא מיוצגים היום ובסוף זה עלה לנו בחיי אדם".