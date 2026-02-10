תמלילים פנימיים שנחשפו היום (שלישי) מצביעים על הסתייגות עמוקה של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, בנוגע לחקירות שנערכו נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הפרוטוקולים, שהותרו לפרסום על ידי בית המשפט המחוזי, חושפים כי מנדלבליט הביע תמיהה קשה על כך שהמשטרה חרגה מהאישור שניתן לה, והביע התנגדות לחקור נושאים שלא היו חלק מהבקשה המקורית.

מנדלבליט ציין כי הוא לא אישר את החקירה בנוגע למתנות נתניהו, ואמר לחוקרי המשטרה "אתם מתחילים בדיקה על דברים שלא אישרתי". הוא הוסיף: "עם כל הכבוד לסיגרים ושמפניה - זה לא מה שאישרתי", והדגיש כי הנושא העיקרי שעליו היה להתמקד הוא "הקרחון" - החקירה בנוגע למתנות בסכומים גדולים שייתכן שניתנו לראש הממשלה.

כמו כן, התמלולים חושפים את ההתנגדות של מנדלבליט להרחבת החקירה לנושאים אחרים שהמשטרה ניסתה להכליל.