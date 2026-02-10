שרת התחבורה מירי רגב שוחחה עם ערוץ 7 לקראת הפגישה מחר (רביעי) בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ שתעסוק בנושא האיום האיראני.

"איראן לא יכולה להמשיך להיות גרעינית ובעלת יכולות לשגר טילים בליסטיים לעבר ישראל", הבהירה רגב את הדרישות הישראליות.

לדבריה "ראש הממשלה נסע לנשיא טראמפ כדי לברר איתו מה הקווים האדומים. אנחנו מבינים שיש הזדמנות גדולה מאוד לשנות את מה שקורה באיראן".

"אנחנו ערוכים לכל תרחיש, בהגנה ובהתקפה, ואני מקווה שהסיכומים יהיו כאלה שיביאו למצב שאיראן לא תהווה איום על מדינת ישראל", היא מדגישה.

לשאלה האם במצב מסוים ישראל תצטרך לתקוף לבדה פעם נוספת את המשטר בטהרן השיבה "הוכחנו את עצמנו בעבר. הנשיא טראמפ מוביל עכשיו את המערכה נגד איראן".