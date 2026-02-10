אודי סגל מגיב לאיומים על לוסי אהריש חדשות 13

פעילי הימין מרדכי דוד ורמי בן יהודה הגיעו הערב (שלישי) לאולפני רשת 13 והתעמתו עם מספר עובדים. השניים הגיעו, לדבריהם, במטרה להתעמת עם המגישה לוסי אהריש.

המשטרה הוזעקה למקום ולשוטרים הוגשה תלונה נגד השניים. בחדשות 13 שודר סרטון בו נשמע בן יהודה משמיע איומים כלפי אהריש ובעלה צחי הלוי, ואומר "לוסי אהריש? השבוע הולכים אליה. בשנה הזאת יהיו הרבה ביקורי בית".

אודי סגל, מגיש המהדורה המרכזית, התייחס לאירוע בשידור ואמר "פעיל הליכוד רמי בן יהודה שיגר איומים כלפי חברתנו לוסי אהריש. אנחנו אומרים הערב למשטרת ישראל ופוליטיקאים שמחבקים את האלימות זה הזמן לפעול, למנוע, לבלום, לעצור. האיום על לוסי אהריש הוא איום על כולנו, על העיתונות העצמאית. זה לא עניין פרטי. גם אם המניעים הם רק גזענות, בריונות וניסיון להפחיד אנחנו לא נירתע וזה הזמן לפעול. לוסי כולנו מאחוריך".

מנכ"ל רשת 13 אמיליאנו קלמזוק ומנכ"לית חדשות 13 טלי בן עובדיה מסרו: "מדובר בעליית מדרגה באלימות נגד עיתונאים. אנו מגנים בתוקף כל גילויי אלימות נגד עיתונאים ומזהירים מפני עליית המדרגה בגילויי האלימות האחרונים מול לוסי אהריש. אנחנו עומדים מאחורי כל העיתונאים ומחזקים אותם בעבודתם. נעשה כל שבידנו להבטיח את ביטחונם, ואנחנו מצפים מגורמי אכיפת החוק להתערב מיידית ולהפסיק את התופעה".