עשרה בני אדם נרצחו הלילה (רביעי) בעיירה טמבלר רידג' שבצפון-מזרח מחוז קולומביה הבריטית בקנדה, בשני אירועים נפרדים של ירי המוני בבית ספר תיכון ובזירת מגורים.

נוסף על הנרצחים, נהרג גם החשוד בירי, שנמצא במקום עם פצע ירי עצמי. כך נמסר מהמשטרה המקומית (RCMP).

האירוע החל בשעות הצהריים לפי שעון מקומי, כאשר התקבל דיווח על יורה פעיל בבית הספר התיכון טמבלר רידג'. כוחות משטרה רבים הוזעקו למקום, ובמהלך סריקות בתוך המבנה אותרו מספר נפגעים. לפי הודעת המשטרה, שישה בני אדם נמצאו מתים בתוך שטח בית הספר. שני פצועים נוספים פונו במסוק לבתי חולים במצב קשה או מסכן חיים, ופצוע נוסף מת במהלך פינויו לבית החולים.

בהמשך עדכנה המשטרה כי בזירה נוספת, דירת מגורים בעיירה, אותרו שני הרוגים נוספים, שלפי ההערכה קשורים לאותו אירוע. בסך הכל, מספר ההרוגים עומד על תשעה קורבנות, נוסף על החשוד, שמותו נקבע במקום. כ-25 בני אדם נוספים טופלו במרכז הרפואי המקומי בעקבות פציעות שאינן מסכנות חיים.

בעקבות האירוע, מערכת החינוך המקומית הודיעה כי בית הספר התיכון ובית הספר היסודי בעיירה יישארו סגורים עד סוף השבוע.

טמבלר רידג' היא עיירה קטנה המונה כ-2,400 תושבים בלבד, ומערכת החינוך המקומית כוללת כ-175 תלמידים בבית הספר התיכון. חקירת הירי נמשכת, ובמשטרה ציינו כי ייבחנו "מלוא הנסיבות שהובילו לאירוע הקשה".