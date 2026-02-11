הרצוג מתקבל בבית המושלת הכללית של אוסטרליה רועי אברהם, לע"מ; סטילס: מעיין טואף

במהלך ביקורו הרשמי באוסטרליה, נשיא המדינה יצחק הרצוג התקבל בטקס קבלת פנים רשמי על ידי המושלת הכללית של אוסטרליה, סם מוסטין, בביתה בקנברה. בטקס השתתף גם ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי.

לאחר הטקס, קיימו הנשיא והמושלת הכללית פגישה רשמית, בה דנו בחיזוק הקשר בין המדינות, באתגרים של הקהילה היהודית במדינה לאחר הפיגוע הרצחני בסידני ובפעולות למאבק באנטישמיות הגוברת.

בהמשך, אירחה המושלת הכללית את נשיא המדינה ואת רעייתו מיכל לארוחת צהריים ממלכתית.

"הגעתי לכאן להעביר מסר של חיבור בין שתי המדינות ובין העם בישראל לעם באוסטרליה. כדי להביע את תנחומינו ואת אבלנו הכבד, את כאבנו ואת אהבתנו לאחינו ואחיותינו, הקהילה היהודית באוסטרליה. אני מתכבד מאוד להיות כאן איתך, ואני יודע כמה זמן את תומכת בקהילה היהודית ופועלת כנגד האנטישמיות המסוכנת.

אנו פועלים יחד להחזיר את היחסים בין מדינותינו למסלול מחודש. לישראל ולאוסטרליה היסטוריה ארוכה משמעותית ומשותפת,, אמר הרצוג.

המושלת מוסטן הוסיפה "ביקורך כאן מחזק את מי שאיבדו את יקירהם, את מי שצריכים לדעת שהם בטוחים. הביקור הזה משמעותי מאוד עבור הקהילה היהודית ועבורנו. אני שמחה מאוד מאוד לקבל אותך, את רעייתך ואת חברי המשלחת".