לאחר שמפלגת מרצ איימה כי שינויים בהסכם האיחוד שלה עם מפלגת הדמוקרטים עלולים להוביל לפירוק השותפות, ההערכה היא כי יו"ר המפלגה, יאיר גולן, יבחר לשמור על ההסכם שנחתם עם מרצ ולא ינסה לשנות את תנאיו.

בכאן חדשות דווח כי גולן עוסק בשבועות האחרונים בניסיון לשנות את הסכם השיריונים שנחתם עם מרצ לאחר איחודה עם מפלגת העבודה.

גולן ביקש לשנמך את המיקומים השמורים למרצ ברשימת המפלגה לקראת הבחירות, אך לאחר שיחות עם הנהלת מרצ והמועמדים שלה, המפלגה הודיעה כי כל שינוי שכזה יפגע בשותפות ויגרום לפירוק האיחוד.

ב"דמוקרטים" הבינו את האמירה של מרצ כאיום בריצה נפרדת בבחירות הקרובות. מספר חברי כנסת מהמפלגה הביעו התנגדות לשינויים בהסכם. כעת, ההערכה במפלגת "הדמוקרטים" היא כי גולן לא יוכל להימנע מכיבוד ההסכם, וייאלץ להותיר אותו כפי שהוא.