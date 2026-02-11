מבצע האכיפה המשטרתי ביהודה ושומרון צילום: דוברות המשטרה

שוטרי תחנות מרחב שומרון פעלו במבצע לאיתור דרושי חקירה המתחמקים מהמשטרה ואכיפת עבירות תעבורה מסכנות חיים.

במהלך הפעילות אותרו ונעצרו עשרה חשודים, אחד מהם פלסטיני שנדרש לחקירה בעקבות עבירות הסתה.

במקביל אותרו ונתפסו 42 כלי רכב שנאסרו לשימוש. בשניים מהמקרים, נתפסו נהגי רכבי גרר שעליהם מספר 'משטובות'. כחלק מהאכיפה, נערך שימוע לנהגים אלו, רכבי הגרירה הושבתו למשך 30 ימים וכלי הרכב האסורים הוחרמו.

בהמשך, נעצר חשוד תושב סכנין שנהג ברכב על אף היותו פסול רישיון, לא ציית להוראות השוטר וניסה להימלט. לאחר מרדף קצר במהלכו התחלף עם נוסע ברכב.

במהלך המבצע, נרשמו על ידי השוטרים 86 דו"חות תנועה מתוכם 28 דו"חות בגין עבירת עקיפה שלא כחוק, 13 דו"חות היסח-דעת, 6 דו"חות בגין אי ציות לאור אדום ברמזור ו-6 דו"חות מהירות מופרזת.