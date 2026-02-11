שבוע המוגנות ברשת המצוין בימים אלו מעלה על נס את הצורך להגן על ילדינו מפני סכנות המרחב הווירטואלי.

אך בעוד שרובנו חושבים על בריונות או פגיעות אישיות, מתחת לפני השטח רוחשת סכנה מתוחכמת ואידיאולוגית נוספת שמאיימת על הזהות היהודית של ילדינו. המערכה המודרנית על הנשמה והזהות אינה מתנהלת עוד בכיכרות העיר, אלא בשקט, דרך המסכים, ובמניפולציות המנצלות את התום של הדור הצעיר.

השאלה הראשונה שכל אחד שואל את עצמו עכשיו היא 'למה זה בכלל קשור אליי?' אבל האמת היא שמאוד יכול להיות שממש ברגע זה, הילדים שלך גולשים בסרטון תמים ביוטיוב, רואה שיעור תורה או סרטון חינוכי כשלפתע קופץ לו פרסומת שגם היא מדברת על יהדות ועל ערכים. אך זאת בדיוק דרכו החדשה של המיסיון, ובדיוק מזה צריך להיזהר.

אם בעבר ידענו להיזהר מהמיסיון כיוון שהגיע עם סממנים דתיים זרים ומובהקים, הרי שהיום האיום שינה את פניו לחלוטין והוא מופיע בתחפושת יהודית כמעט מושלמת, המיועדת להפיל ברשת את אלו שזהותם יקרה להם מבלי שידעו לאן נכנסו. כיום פועלות ברחבי הארץ מאות קהילות "משיחיות" המציגות מצג שווא של יהדות לגיטימית. במפגשים שלהם לא תראו כמרים או צלבים, אלא ארונות קודש, טליתות ושימוש בטרמינולוגיה דתית מוכרת, אך בפועל מדובר בנצרות לכל דבר ועניין.

זוהי שיטת פעולה מתוכננת היטב שנועדה לטשטש את הגבולות ולבנות אמון אצל יהודים המחפשים משמעות. בשנים האחרונות זיהינו מעבר חד ומבהיל של ארגוני המיסיון אל הזירה הדיגיטלית, שם הם משקיעים מאמצים אדירים כדי לעקוף את מנגנוני ההגנה ההוריים והקהילתיים ולהגיע ישירות אל בני הנוער. הנתונים שבידינו מציירים תמונה מדאיגה של השקעה חסרת תקדים: עמותות מיסיון מרכזיות מגלגלות סכומים דמיוניים של מאות מיליוני שקלים המושקעים בפרסום ממומן ברשתות החברתיות, ביוטיוב ובאתרים שבהם מבלים ילדים.

המיסיונרים מנצלים את הפלטפורמות הללו כדי להחדיר תכנים מניפולטיביים דרך סרטונים מושקעים ופרסומות המציגות אנשים בעלי חזות דתית או רבנית כדי לרכוש את אמון הצופים. בסרטון פנימי של אחד הארגונים המתפארים בפעילות בסרטוני מיסיון לילדים נחשף מי שהיה עד לא מזמן פעיל מרכזי בארגון, באמירות בהם הוא מתגאה על כך שהם מגיעים לילדים ישירות לטלפונים הניידים "אנחנו עוקפים את הרבנים האורתודוקסיים. אנחנו כבר איננו זקוקים יותר לרשות שלהם או לאישור שלהם. אנחנו הולכים ישר תוך הטלפונים של הילדים שלהם עצמם".

הצעות תמימות לכאורה לספרים בחינם או ללימודי עברית משמשות כחומר הטפה מובהק, וזאת במטרה אחת ברורה: להגיע למוחות הצעירים ברגע שהם לבדם מול המסך, ללא תיווך או פיקוח של מבוגר. הפגיעה באוטונומיה ההורית היא לב הבעיה במערכה הזו. המיסיונרים מצהירים בגלוי כי הנוער הוא יעד מרכזי עבורם, מתוך ידיעה שלהורים אין יכולת מעקב מלאה אחר כל פיסת תוכן שהילד צורך.

אנו נתקלים במקרים רבים שבהם הורים מגלים את המתרחש רק לאחר שהילד כבר שקוע עמוק בהשפעה רגשית ותיאולוגית זרה, לעיתים עד כדי ניהול מאבקים משפטיים על קטינים שנפלו ברשת הזו. מדובר בלוחמה פסיכולוגית מתוחכמת המשתמשת באלגוריתמים המתקדמים ביותר כדי "לצוד" נשמות צעירות במרחב שבו הן מרגישות בטוחות ביותר - בתוך הבית פנימה.

אל מול המערכה הזו, החיסון הטוב ביותר הוא הידע והערנות. בשבוע המוגנות ברשת, עלינו להבין שתפקידנו כהורים וכמחנכים אינו מסתכם רק בהתקנת תוכנות סינון, אלא במתן כלים לילדים לזהות את ה"פייק-יהדות" ולהבחין בין תוכן יהודי שורשי לבין ניסיונות הטפה זרים. ב'יד לאחים' אנו פועלים מסביב לשעון כדי לבלום את התופעה, להעניק מענה מקצועי לנפגעים וללוות הורים שילדיהם נחשפו לתכנים הללו.

האחריות המוטלת עלינו היא לפקוח עיניים ולהבטיח שגם במרחב הווירטואלי הסוער, האמת היהודית תישאר נקייה מהתערבות זרה. שהילדים שלנו יהיו מוגנים לא רק מפני פגיעה טכנית, אלא גם מפני אלו המנסים לקנות את ליבם בשקרים נוצצים ותקציבי עתק.

שמעון אברג'ל הינו רכז פעילות השטח במחלקה למניעת מיסיון בארגון יד לאחים