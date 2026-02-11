שר התפוצות עמיחי שיקלי מותח הבוקר (רביעי) ביקורת קשה על חברתו למפלגה, השרה עידית סילמן, ואומר כי אם היה מתרחש בלשכתו אירוע אלימות כפי שקרה בלשכת סילמן - העובד התוקף היה מפוטר באופן מיידי.

בראיון ל-103FM אמר השר שיקלי כי הוא מקווה שהאירוע לא התרחש מול השרה. "זה מתחום העולמות שאם מישהו פעל באלימות שיילך לכלא. במידה והיה לי עובד שהיה מפעיל אלימות - הוא לא היה עובד עשר דקות לאחר מכן".

אתמול דווח כי עובד במשרדה של השרה עידית סילמן הגיש לאחרונה תלונה במשטרה, בה טען כי הותקף פיזית על ידי ראש המטה של השרה בלשכה בירושלים.

לפי דבריו, האירוע התרחש לפני כשבועיים, ובמהלכו הוטח על הרצפה ונחבל ברגליו. לטענת העובד, התקיפה התרחשה לעיני השרה סילמן, שלא התערבה במתרחש.