יש רגעים בכיתה שמורה לוקחת איתה הביתה. לא מבחנים, לא ציונים - אלא מבט של תלמיד. זה קורה בשיעור קריאה. הטקסט פתוח, שאר הילדים מתקדמים, והוא נתקע. שוב.

הוא מבין מצוין כשמסבירים לו בעל פה. משתתף, חושב, שואל שאלות חכמות. אבל כשהוא צריך לקרוא לבד - משהו שם קורס.

ואז מגיע המשפט שמורים לא שוכחים: “המורה, אני מנסה כבר שנים… ואני פשוט לא מצליח לקרוא".

לא מדובר בעצלנות. גם לא בחוסר השקעה. אלה תלמידים שעברו הקראות, תיווך, הוראה מתקנת, אבחונים והתאמות - ועדיין הקריאה לא הפכה לכלי טבעי עבורם.

יותר ויותר מורים מבינים היום: לפעמים זו לא בעיית הבנה - אלא בעיית שליפה. הילד יודע מילים ומבין שפה, אבל בזמן אמת מתקשה לשלוף את הידע. הוא מתאמץ על כל מילה, מתעייף במהירות, ולא פנוי להבין את הטקסט. בהדרגה מצטרפים תסכול, הימנעות ופגיעה בדימוי העצמי.

רוב שיטות ההוראה נשענות על הערוץ השמיעתי־שפתי והחזותי. אצל חלק מהילדים אלה דווקא הערוצים החלשים יותר. לכן רואים תופעה מוכרת: מלמדים שוב ושוב - ואחרי הפסקה קצרה, כאילו לא למדו כלל.

מתוך המציאות הזו צמחה שיטת רנגיני, שפותחה על ידי מיכל רנגיני, מורה לחינוך מיוחד. השיטה מציעה כיוון אחר: לצד השפה, היא מפעילה גם את הערוץ התנועתי במוח. ידע שנלמד דרך תנועה נצרב בזיכרון לטווח ארוך ונשלף באופן אוטומטי - בדומה למיומנויות כמו רכיבה על אופניים.

הכירו את שיטת רנגיני בוובינר מעשי למורים - ותגלו איך לקרב גם את הילדים שלא מצליחים לקרוא.

במהלך הלמידה הילדים משתמשים בתנועות ידיים עדינות שמלוות את הקריאה. בתחילה זה נראה חריג, אך בהמשך התנועה מצטמצמת - והקריאה נשארת. כך נבנה מסלול נוסף במוח שמסייע לשליפה מהירה ויציבה יותר.

אחת המורות סיפרה על תלמיד בכיתה ד', ילד סקרן ובעל ידע רחב בעל פה, שעדיין קרא בהברות.

“הוא היה משתתף בכל דיון, אבל כשפתח ספר - פשוט היה קופא", היא מתארת. לאחר עבודה לפי שיטת רנגיני, היא החלה לראות שינוי הדרגתי. הקריאה הפכה פחות מאומצת, ובהמשך גם ההתנהלות שלו בכיתה השתנתה.

“פתאום הוא הצביע לקרוא בקול. זה היה הרגע שהבנתי שלא מדובר רק בקריאה - אלא בתחושת מסוגלות שחזרה אליו".

מורים שמכירים את הגישה מדווחים על דפוס דומה: השיפור אינו מתבטא רק בקריאה טכנית, אלא גם בביטחון, בהשתתפות ובהפחתת הימנעות. כשהילד מצליח לקרוא לבד, משהו עמוק משתחרר. הוא כבר לא “זה שלא קורא" - אלא תלמיד שיכול להתמודד.

עבור מורים רבים, ההיכרות עם הכלי הזה משנה גם את תחושת המסוגלות המקצועית. במקום תחושת חוסר אונים מול פער מתמשך, הם חווים יכולת להשפיע באופן ממוקד ומשמעותי. חלקם בוחרים להעמיק בתחום וללוות תלמידים מתקשים גם מחוץ לשעות הלימודים.

כי לפעמים ההבדל בין תסכול מתמשך לפריצת דרך הוא לא עוד תרגול - אלא פנייה למסלול אחר במוח. וברגע שתלמיד מצליח לקרוא לבד - גם המורה יודעת: היה שווה לא לוותר.

בקרוב ייערך וובינר מקצועי שבו תוצג בהרחבה שיטת רנגיני, כולל הדגמות מהשטח והסבר מעשי על יישום בכיתה ובליווי פרטני. לצד ההיבט הפדגוגי, תידון גם האפשרות להפוך התמחות בליווי תלמידים מתקשים בקריאה לתחום מקצועי נוסף ובעל פוטנציאל כלכלי.

