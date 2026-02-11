נשיא קולומביה, גוסטבו פטרו, טען כי ניצל מניסיון התנקשות בחייו במהלך טיסה לילית השבוע. פטרו היה בדרכו למחוז קורדובה כדי לטפל בנזקי השיטפונות הקשים.

לדבריו, במהלך הטיסה התקבלה התרעה מודיעינית שלפיה חמושים המתינו במסלול הנחיתה בעיר מונטריה. הוא הוסיף כי אורות המסלול הוחשכו במכוון, מה שעורר חשש למארב או להצבת מכשולים.

בעקבות ההתרעה הוסט המסוק לים הפתוח, שם שהה באוויר במשך כארבע שעות עד שנמצא יעד נחיתה בטוח. פטרו תיאר את האירוע בשידור חי בישיבת קבינט כ"בריחה מניסיון רצח".

האירוע מתרחש על רקע מתיחות פוליטית גוברת במדינה, כשלושה חודשים לפני הבחירות לנשיאות במאי 2026.

אף שהנשיא אינו רשאי להתמודד לכהונה נוספת, דיווחים על אלימות פוליטית התרבו לאחרונה, בהם ניסיון התנקשות בסנאטור מיגל אוריבה טורבאי והיעלמות זמנית של הסנאטורית אאידה קילקווה, המקורבת לפטרו.

ברקע עומד גם המאבק בקרטלי הסמים, לאחר שפטרו התבטא בחריפות נגד ארצות הברית ונגד חטיפת נשיא ונצואלה ניקולס מדורו.

עם זאת, לפני כשבוע נפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והשניים סיכמו על הרחבת שיתוף הפעולה נגד ראשי קרטלי הסמים, ובהם קרטל "קלאן דל גולפו". פטרו טען כי גורמים בינלאומיים הקשורים לסחר בסמים עומדים מאחורי האיומים נגדו.

קולומביה נושאת עמה טראומה היסטורית של חיסולי מועמדים פוליטיים בשנות ה-90. פטרו, הנשיא הראשון המזוהה עם השמאל בתולדות המדינה, טוען כי הוא מצוי תחת איום מתמשך מצד ארגוני פשיעה.