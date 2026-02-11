המסר של הרב סתיו משב

לקראת שבת פרשת "משפטים", מפרסם הרב דוד סתיו, יו"ר ארגון רבני צהר, סרטון פרשנות אקטואלי בערוץ משב מבית צהר, העוסק בתרבות השיח האלימה בחברה הישראלית ובחשיבות השמירה על כבוד מוסדות השלטון והמשפט.

"אנחנו חיים בחברה רבת קללות. זה מתחיל במגרשי הכדורגל ועובר לפוליטיקה. אנחנו מקללים שופטים ופוליטיקאים, מימין ומשמאל", אומר הרב סתיו בפתח דבריו. הוא מציין כי רבים טועים לחשוב שכל עוד אין אלימות פיזית, קללות הן דבר נסבל, אך מזהיר כי מדובר בטעות יסודית.

על רקע הקיטוב החברתי, מחבר הרב סתיו את המציאות הישראלית לפסוק בפרשת השבוע: "אֱלֹהִים לֹא תְקַלֵּל וְנָשִׂיא בְעַמְּךָ לֹא תָאֹר". הוא מסביר כי התורה בחרה להצמיד בכוונה תחילה את האיסור לפגוע בכבוד השופט ("אלוהים" - המייצג את החוק והסדר) לאיסור לפגוע בכבוד המנהיג הפוליטי ("נשיא").

הרב סתיו מדגיש כי האתגר הגדול הוא לכבד את הסדר והמוסדות דווקא כשלא מסכימים איתם: "מטבע הדברים, אדם רואה את נגעי האחר ולא את של עצמו. אם אתה תומך בראש המדינה אתה נעלב בשבילו, ואם אתה יריב, אתה מצדיק את הפגיעה בו. התורה מלמדת אותנו שהמתח הזה בין הרשויות הוא מובנה, אך אסור שיוביל לשבירת כלים".

בסרטון מביא הרב כדוגמה את הציווי שקיבל משה רבנו לחלוק כבוד לפרעה, למרות רשעותו, משום שכל עוד הוא מלך - הוא מייצג את היציבות המונעת אנרכיה של "איש את רעהו חיים בלעו".

בסיכום דבריו קורא הרב להרגעת הרוחות: "דווקא בעידן שבו כל אחד בטוח בצדקתו והחברה מקוטבת, החובה לנהוג כבוד, הן במערכת המשפט והן בהנהגה המדינית, היא קריטית. הכבוד לסדר הציבורי הוא המלט שמחזיק את הלבנים של החברה הישראלית יחד".