מעבר רפיח, המחבר בין רצועת עזה למצרים, ממשיך לפעול בהתאם להסכם החדש שנקבע לאחרונה, במתכונת המשלבת ניהול פלסטיני־מצרי ובקרה ביטחונית ישראלית מרחוק.

לפי נתוני לשכת התקשורת של הממשל המקומי ברצועה, בתקופה שבין 2 ל־9 בפברואר יצאו מהרצועה 225 תושבים ונכנסו אליה 172, מרביתם חולים ומלווים שנזקקו לטיפול רפואי מחוץ לעזה.

סוכנות האו"ם לסיוע לפליטים הפלסטינים (אונר"א) הודיעה על פתיחתו מחדש של המרכז הרפואי אל־בורייג' בדיר אל־בלח, לאחר שהיה סגור חודשים ארוכים בשל הלחימה.

בהודעת הארגון נמסר כי העדיפות העליונה בשלב זה היא הרחבת היקף השירותים הרפואיים לתושבים המקומיים ופתיחה מחדש של מרפאות ומרכזים שניזוקו מאז פרוץ המלחמה ב־7 באוקטובר 2023.

המרכז הרפואי מעניק שירותי בריאות ראשוניים, חיסונים, טיפול במחלות כרוניות, רפואת נשים, בדיקות מעבדה ושירותי רפואת שיניים, ונועד להקל על העומס בבתי החולים העמוסים ברצועה.

ישראל הציגה מסמכים וממצאים מודיעיניים שלפיהם אנשי אונר"א ותשתיות השייכות לארגון ברצועת עזה שימשו בעקביות גורמי טרור, ובהם פעילים וגורמים פיקודיים של חמאס והג'יהאד האיסלאמי, לרבות השתתפות חלק מהעובדים במתקפת הטרור ב־7 באוקטובר ושימוש במתקני אונר"א לתשתיות צבאיות ומחסני אמצעי לחימה.