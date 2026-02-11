מערכת "קלע דוד" השלימה בהצלחה סדרת ניסויים משרד הביטחון

משרד הביטחון הודיע הבוקר (רביעי), ברקע האיומים מאיראן, כי מנהלת חומה במפא"ת, בשיתוף הסוכנות האמריקאית להגנה מטילים (MDA) וחברת רפאל, השלימו בהצלחה סדרת ניסויים במערכת ההגנה האווירית המתקדמת "קלע דוד". המערכת מיועדת ליירוט רקטות, טילים, טילי שיוט, כלי טיס ומל"טים.

לפי הודעת משרד הביטחון, הניסויים נבנו על בסיס לקחים מבצעיים מהלחימה וכללו מגוון תרחישים מאתגרים בהתאם לאיומים הקיימים והמתפתחים.

הצלחתם מוגדרת כקפיצת דרך טכנולוגית ומבצעית, לאחר שהמערכת הוכיחה בזמן המלחמה יכולות יירוט גבוהות שהצילו חיי אדם ומנעו פגיעה בתשתיות.

מערכת "קלע דוד" מהווה שכבת הגנה מרכזית במערך ההגנה הרב־שכבתי של ישראל, הכולל גם את מערכות "חץ", "כיפת ברזל" ו"אור איתן" - מערכת הלייזר שנמסרה לאחרונה לחיל האוויר.

את פיתוחה מוביל משרד הביטחון באמצעות מנהלת חומה, בשיתוף התעשיות הביטחוניות ו-MDA. רפאל משמשת כקבלן הראשי, התעשייה האווירית באמצעות חטיבת אלתא פיתחה את מכ"מ ה-MMR, וחברת אלביט מערכות פיתחה את מערכת השליטה.

ראש מנהלת חומה במפא"ת, משה פתאל, אמר, "במהלך המלחמה ובפרט במבצע 'עם כלביא' אנשי מנהלת חומה ביצעו שינויים והתאמות בזמן אמת אשר השפיעו דרמטית על יכולות מערכות ההגנה האווירית של חיל האוויר ובפרט מערכת 'קלע דוד'. כחלק מתוכניות הפיתוח המתוכננות , ניהלנו סדרת ניסויים רחבה אשר בחנה יכולות עתידיות והתמודדות עם איומים מרובים ומגוונים. הסדרה הסתיימה בהצלחה מלאה ומאפשרת שדרוג משמעותי למערך ההגנה האווירית של מדינת ישראל".

מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן, ציין, "על רקע האיומים ההולכים ומתפתחים רפאל גאה לסכם בהצלחה את סדרת הניסויים המתקדמת במערכת 'קלע דוד' שכללה שימוש ביכולות חדשות במגוון רחב של תרחישים מאתגרים. המערכת עוברת כל העת שדרוגים והתאמות וסדרת הניסויים הנוכחית מוכיחה שוב את היותה של 'קלע דוד' ממערכות ההגנה הטובות בעולם. אני מבקש להודות לעובדות ועובדי רפאל על העשייה המתמשכת למען ביטחון המדינה, הבאה לידי ביטוי ביתר שאת בפרוייקט זה, ולשותפינו במנהלת חומה ב-MDA ובחיל האויר על חלקם בהצלחה".