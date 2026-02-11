התאחדות איגודי העובדים הפלסטינים, בתמיכת איגודי עובדים בינלאומיים, מתכוונת לתבוע מישראל פיצוי עבור עובדים פלסטינים שאיבדו את עבודתם בשטח ישראל מאז ה־7 באוקטובר 2023.

הפנייה לארגון העבודה הבינלאומי (ILO) מתמקדת בזכות לשכר ולשמירה על הזכויות הסוציאליות של העובדים בהתאם לאמנות ולהסכמים בינלאומיים מחייבים.

שאהר סעד, מזכ"ל איגוד העובדים הפלסטינים, אמר בשיחה לעיתון "אל־ערבי אל־ג'דיד" כי מצבם של העובדים שאיבדו את עבודתם בישראל קשה במיוחד, נוכח העובדה שהרשות הפלסטינית איננה מסוגלת להעניק להם רשת ביטחון כלכלית ואף מתקשה לשלם את משכורות עובדיה.

לדבריו, שכרם הכולל של העובדים הפלסטינים בישראל מוערך בכ־1.35 מיליארד שקל בחודש, סכום העולה על סך משכורות עובדי הממשלה והמגזר הפרטי גם יחד, ולפיכך יש לו השפעה מכרעת על גלגלי הכלכלה הפלסטינית.

סעד ציין כי לאור נתונים אלו מתכוונת התאחדות איגודי העובדים לתבוע מישראל פיצוי בהיקף של כ־9 מיליארד דולר עבור כ־225 אלף עובדים פלסטינים שאיבדו את מקום עבודתם מאז פרוץ המלחמה. המדובר בהפסדי שכר ישירים ובזכויות סוציאליות שלא שולמו, שנצברו לאורך חודשים ארוכים של השבתת שוק העבודה הפלסטיני בישראל.