יש רגעים שבהם מסלול החיים של אדם נראה כמו שדה קרב בלתי נגמר, אך עבור מורן מוריה קדוש, המלחמה היא לא רק כורח - היא השליחות.

מורן, שהתמודדה עם מצבים רפואיים מורכבים ומחלות מגיל ארבע, מוצאת את עצמה היום בפוזיציה שונה: מהצד של המטופלת הנזקקת, היא עוברת בצעדי ענק אל עבר עולם הרפואה, נחושה להפוך את הכאב האישי שלה לכלי ריפוי עבור אחרים.

"אני מכירה את בית אורנית של עזר מציון המון שנים. הייתי חולה והם ממש תמכו בי ועדיין עבורי הם כמו משפחה ואפילו יותר", היא מסבירה.

הקשר המיוחד עם "עזר מציון" החל בנקודת השפל של האשפוזים. הצוות בבית החולים זיהה את הכישרון האמנותי של מורן, שהשתמשה בציור כדי לברוח לכמה רגעים מהמציאות הקלינית המעיקה. "הצוות של בית אורנית הכיר אותי בבית חולים, כשהייתי בטיפולים ובאשפוזים. הם ראו שאני מציירת במהלך האשפוז ואז הזמינו אותי להשתתף בתערוכה שלהם - במסגרת פרויקט 'בוקר טוב'".

סיפורה הרפואי של מורן הוא שרשרת של אתגרים וניסים. לאחר שעברה השתלת כבד בילדותה, תופעות הלוואי של דיכוי מערכת החיסון, גבו מחיר כבד. "הייתי חולה מגיל 4 ועברתי השתלת כבד שהסתבכה. כל מערכת החיסון שלי הייתה מדוכאת המון זמן אז חליתי בלימפומה. זה עצר לי את החיים".

המחלה הכתה בה בדיוק בשנים שבהן חבריה יצאו לחיים, ללימודים ולזוגיות. מורן נאלצה להמתין. הטיפולים הכימותרפיים הקשים נמשכו למעלה משלוש שנים, והותירו את גופה תשוש ואת כליותיה פגועות. רק לפני קצת יותר משנה עברה את השתלת הכליה המיוחלת בבית החולים בלינסון, ומשם, כנגד כל הסיכויים, החליטה שהיא לא מחכה יותר.

חודשיים בלבד לאחר ההשתלה, כשגופה עוד מחלים מהניתוח המורכב, נרשמה מורן לבית הספר לסיעוד בבלינסון. "אני מסיימת בשנה הבאה," היא מספרת בגאווה. "אני כבר עכשיו בסבבי התנסות. החלום שלי הוא להחזיר למשפחה של עזר מציון ובית אורנית שנתנה לי כל כך הרבה".

לפני כשלוש שנים, בעוד היא נאבקת בהידרדרות מצב כליותיה אובחנה אימה כחולת סרטן. גם אז היא קיבלה את כל התמיכה מבית אורנית. היום, מורן ואימה מוצאות נחמה יחד בפעילויות של "עזר מציון". עבור האם, שעברה חודש קשה של אשפוזים וטיפולים, ימי ההפוגה הללו הם "אור בעיניים".

מורן רואה בנשים האחרות המתמודדות עם המחלה שותפות גורל. "אנחנו רואים פה את כל הנשים האחרות, שהן כולן נלחמות במחלה מאוד קשה. והיום הטיפולים כל כך מתקדמים שהן יכולות לחיות כך שנים. זה המקום לשתף את הרגשות עם מי שחווים בדיוק את אותם דברים. אני מקווה שיגיע היום שאוכל לבוא, להתנדב ולהחזיר מעט ממה שנתנו לי לאורך השנים".

