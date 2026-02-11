ישיבת כרם ביבנה מקימה בימים אלו ישיבת הסדר חדשה בגבעת זאב, ביוזמה משותפת עם הגרעין התורני והמועצה המקומית. המטרה: חיזוק הציבור הדתי לאומי והעמקת שורשי התורה והאמונה בקרב התושבים.

הקהילה הדתית לאומית בגבעת זאב חיפשה זה זמן רב ישיבה שתסכים להקים ישיבה נוספת, על מנת לבסס חיי תורה חזקים ומחוברים לחיי הקהילה. ישיבת כרם ביבנה נענתה לקריאה, והחלה בפעולות ההקמה בליווי רוחני ומעשי.

המועצה המקומית נרתמה למהלך והקצתה מבנה רחב ידיים ושטח נרחב, שישופצו ויותאמו לצורכי הישיבה. הפעילות צפויה להתחיל בא' אלול תשפ"ו, וההיערכות בשיאה.

הישיבה החדשה תכלול קבוצה של עשרה אברכים שיגורו בקרבת הישיבה, וכעשרים בחורים מבוגרים שיהוו את הגרעין המייסד. במקביל מתקיים גיוס תלמידים לשנה א'.

בראשות הישיבה יעמדו ראשי ישיבת כרם ביבנה, הרב גבריאל סרף והרב אהרון פרידמן. הדיין הרב יצחק לוי ישמש כראש בית המדרש, והרב יעקב עמיחי סופר ישמש כר"מ שיעור א'. רבנים נוספים ילמדו בישיבה ויגבשו מעטפת תורנית וחברתית מקיפה.

החזון, כך נמסר מהנהלת הישיבה, הוא להפוך את הישיבה למרכז רוחני משמעותי הפועל בשילוב תורה בעיון ואמונה, יחד עם שירות צבאי משמעותי, לאור ערכי הציונות הדתית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרב יעקב עמיחי סופר בטלפון 058-4480241.