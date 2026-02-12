בפודקאסט של ערוץ 7 מספר הרב משה אלחרר, רב העיר שלומי, על אתגרי המלחמה בעיר, הטיל שנפל סמוך לביתו, חושף זכרונות אישים מרבי שלום משאש והרב דוד שלוש ומתייחס לפסקי ההלכה שעוררו סערה.

“התושבים עם אמונה גדולה, כמעט כל התושבים חזרו, מנגד, יש הרבה מאוד מאוד טובים שלא חזרו. אנחנו מאמינים שזה הפרפורי הגסיסה של כל האויבים של ישראל שעוטפים אותנו מסביב", אמר הרב.

לצד האמונה והפרספקטיבה הכללית, הרב הדגיש שיש גם התמודדויות קשות. "יש קשיים גדולים מאוד. אני בכל המלחמה הייתי צריך להיות בשלומי גם בזמן שיא השיאים של הטילים וגם בזמן שנפל טיל 100 מטר מהבית שלי כשהייתי בבית".

הוא תיאר גם את הסיוע הרוחני והגשמי שהעניק לחיילים דתיים בשטח. "משאלות הלכתיות בשטח ועד חייל שהיה רגיש לדבורה, נסעתי במיוחד כדי להביא לו נוגדנים".

במהלך השיחה הזכיר הרב אובדן מקומי כואב. "דולב מלכה, תושב שלומי, נפל בקרב בעזה. אבידה גדולה מאוד, למשפחה, לשלומי ולכל עם ישראל". הרב הדגיש את החוסן הנפשי והאמוני של הקהילה. “ברוך השם יישוב עם אמונה גדולה מאוד ועם חוסן נפשי גדול מאוד".

את זכות ההצלה של שלומי הוא תולה בזכויות של החיילים. “אין ספק שבעם ישראל הזכויות הגדולות ביותר שמגיעים הם חיילי צבא ההגנה לישראל. יש לנו מאות אלפים עם מסירות נפש בלתי רגילה לעם ישראל".

בהמשך עבר הריאיון לזווית האישית ולמסלול חייו. הרב סיפר על מסלול חייו - עלייתו ממרוקו, הלימוד בישיבות הציונות הדתית, הקשר האישי שזכה עם גדולי רבני הספרדים - הרב שלום משאש, הרב דוד שלוש והרב חיים דוד הלוי ועריכת כתבי הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל.

"עליתי בגיל חמש ממרוקו לתל אביב. סבי נרצח במרוקו. הייתה לי אחות שנרצחה בגיל קטן, וזרקו אותה לפח". הוא מסרב לבקר במרוקו במסגרת טיול שורשים. "לאדמה הטמאה הזאת אני לא חוזר. את הדברים המדהימים אנחנו ניקח אבל את הגלות הזאת אנחנו נשכח".

בהמשך שיתף הרב על היכרותו עם הרב שלום משאש. "הרב אליהו אברז'ל לקח אותי לרבי שלום משאש באחת בלילה - ראיתי מה זו התמדה". הרב משאש היה הולך עם מקל מגיל צעיר וסיפר לו את הרקע של הכרת הטוב. "בשביל הזיכרון שהציל אותי הקדוש ברוך הוא ממחלת הטיפוס", סיפר הרב משאש לרב אלחרר.

הרב סיפר גם על יסודיות מבחני הרב משאש. “הבחינות אצלו היו מאוד יסודיות, הוא לא היה מוותר, תחזור עוד פעם, תלמד, תחזור, תבחן".

בחלק אחר של השיחה עסק הרב בויכוחים על ציונות ועל “שכתוב ההיסטוריה". "היום הרבה אנשים מנסים לשכתב את ההיסטוריה, הופכים את החכמים הספרדים לאנטי ציונים. "האמת היא שהבבא סאלי חגג את יום העצמאות".

בהמשך השיחה עלה נושא החוברת “לכבודה של תורה". הרב תיאר כיצד נחשף לכתיבה חריפה נגד הרב קוק וכיצד זה ליווה אותו, “כתבו ביתד נאמן דברי בלע ודברי ביזיון נגד הרב קוק, לא יכולתי לשתוק".

בחלק נוסף התייחס הרב בהרחבה למספר פסקי הלכה שלו שזכו לפרסום רב ובהם האיסור לאכול עלי גפן בזמן הזה, ההיתר לשתות מים בתקופה, לחתוך ניר טואלט בשבת במקומות המקווקים, והיחס לשדים ועין הרע בארץ ישראל. "בארץ ישראל אין שדים".

הרב אלחרר סיפר גם על ההשפעות הרוחניות והפיזיולוגיות של עליית קטן לתורה. “הדבר הראשון שעשיתי כרב המושב כלנית הוא שילדים קטנים יתחילו לקרוא בתורה. המחקרים המדעיים מוכיחים שזה משנה את המבנה הביו-כימי של המוח, 36 שנים אני בודק את הנושא הזה".

הרב סיפר גם על חומרות הלכתיות שהוא פוסק כמו איסור אכילת עלי גפן בזמן הזה בשל חרקים ועל כך שלא משתמש בפלטה בשבת. “אנחנו לעולם לעולם מנסים לברר מה האמת, לא קשור להיתר ולא לאיסור. הרב משאש והרב קאפח, שני גאוני עולם, סוברים שפלטה זה ממש אש שמבשלת, לכן אסור להשתמש באש בשבת - רק אם יש הגבהה".

באותו רצף התייחס גם להתנהגות במניינים ולעניית אמן. “ברוב המניינים שאני נמצא לצערנו הרב אתה רואה שמדברים - לכן, אסור לענות אמן - ברכה לבטלה. אני בכל ברכה בחזרה אומר - ברוך ה' לעולם אמן ואמן".

בהקשר לנייר טואלט, הרב תיאר את עמדתו של הרב עוזיאל. "הרב עוזיאל אומר זה לא הנייר שעליו דיברו חז"ל. במקומות שזה מקווקו זה נקרא חיבור מדולדל, אומר הרב עוזיאל - חיבור מדולדל איננו נקרא חיבור".