בטקס פתיחת אוגדה 38 שנערך היום (רביעי), נשא הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, נאום רחב היקף שעסק בהיסטוריה של האוגדה, בתפקידה העתידי ובתמורות הנדרשות בצה"ל לאור אירועי המלחמה.

הוא פתח בציטוט "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל", והדגיש כי גם לצה"ל נדרש חיבור הדוק בין מורשת העבר לבין בניין כוח מתקדם.

הרמטכ"ל סקר בהרחבה את פועלה ההיסטורי של האוגדה מאז מלחמת סיני, כולל הקרבות במצר הדייקה, צומת אבו עגילה וסכר הרואיפה - קרבות שהפכו לסמלי גבורה בתולדות צה"ל. הוא ציין כי האוגדה, שפעלה אז כחלוץ ביכולות השריון, חוזרת כעת לחיים מחודשים במסגרת ארגונית-מבצעית חדשה.

לדבריו, אירועי 7 באוקטובר היו "אסון לאומי וכישלון מערכתי", וצה"ל מחויב להפיק לקחים עמוקים ולבנות את כוחו מחדש מתוך אחריות ואמת מקצועית. הקמת האוגדה, ציין, היא חלק מסדרת התאמות שנועדו לענות לאתגרי המערכה הרב-זירתית.

במסגרת השינויים הארגוניים הודיע זמיר על סגירת הגיס המטכ"לי, שפעל כחמישה עשורים, ועל פתיחת אוגדה 38 שתשמש מעתה מסגרת הכשרה ולחימה מתמרנת. הוא הדגיש כי עד כה פעלו יחידות ההכשרה בתפזורת, וכעת יפעלו תחת מסגרת מאוחדת שתאפשר מיצוי כוח יעיל יותר בשעת מלחמה.

הרמטכ"ל ציין כי האוגדה החדשה "תחזק את האגרופים המבצעיים" ותספק מענה למוכנות צה"ל להפתעות. לדבריו, "לא ניתן לצמצם את הכוח היבשתי", וכי אוגדה מתמרנת נוספת היא צורך חיוני בשדה הקרב המודרני.

הוא התייחס גם להרחבת היקף הכוחות הסדירים, לשימור כוח המילואים ולבנייה מחדש של האמון בין הצבא לחברה הישראלית, "כדי לפעול במערכה רב-זירתית, נידרש להגדיל באופן משמעותי את שורות הלוחמים והלוחמות של צה"ל כדי ליצור צבא חזק, מותאם בגודלו לאיומים ומכריע. השנתיים האחרונות הוכיחו כי מערך המילואים היה עמוד התווך, חובתנו היא להרחיב את היקף הכוחות הסדירים - כדי לאפשר לאנשי המילואים אורך נשימה וחזרה לחיי השגרה".

בנוסף ציין מהלכים בתר"ש חושן, בהם הקמת חטיבת שריון 500 וחטיבת חי"ר במילואים, לצד המשך הקמת סד"כ לחיזוק מערך ההגנה היבשתי.

לקראת סיום נאומו פנה זמיר למפקדי האוגדה: "אתם הראשונים לצעוד בנתיב שמחבר בין היסטוריה לעתיד", וציין כי עליהם להפוך את לקחי המלחמה למיומנות מבצעית של הדור הבא. הוא חתם בקריאה: "נוע נוע, נביס את מבקשי רעתנו ולא נעצור עד הניצחון".