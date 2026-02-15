יריד ההזדמנויות הלאומי "עוברים לנגב ולגליל", שנערך בתל אביב בהובלת משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ובשיתוף משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות ותנועת אור, סימן שלב נוסף במאמץ הלאומי לחיזוק ההתיישבות בדרום ובצפון.

אלפי מבקרים, בהם משפחות צעירות, גרעינים, יזמים ובעלי עסקים, הגיעו להיחשף להזדמנויות המגורים, התעסוקה והקהילה שמציעים הנגב והגליל, לאחר למעלה משנתיים של מציאות ביטחונית מורכבת.

האירוע כלל מתחמי רשויות מקומיות ואזוריות, עמדות מידע ממשלתיות, הצגת פרויקטי דיור ותעסוקה, וכן פאנלים מקצועיים שעסקו בשיקום, בצמיחה דמוגרפית ובהייטק כמנוע אזורי.

המסר המרכזי שחזר על עצמו לאורך היום היה ברור: ההתיישבות בנגב ובגליל אינה רק יעד מדיניות, אלא משימה לאומית בעלת משמעות אסטרטגית לעתידה של מדינת ישראל.

"אחרי מלחמה של מעל שנתיים אנחנו מחזקים צמיחה דמוגרפית בנגב ובגליל, מביאים אוכלוסייה איכותית, מחזקים את החוסן הקהילתי ומאליו גם את החוסן הלאומי של מדינת ישראל", אומר שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף.

הוא מספר על משפחות רבות המבקשות לעבור למגורים באזורים אלה אך מבקשות קודם לכן להתרשם ממה שהנגב והגליל מציעים. "לכן קיימנו את היריד הזה", הוא אומר וקובע כי רבים אכן צפויים לעבור ולהתיישב באזורים הללו.

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק חיברה בין רוח התקופה לבין החזון ההתיישבותי: “אין ספק שההתיישבות בנגב ובגליל זאת המשימה הציונית של דורנו, ושל הזמן הזה במיוחד".

לדבריה, “כמו שעם ישראל ידע להתגייס למלחמה, כך הוא יודע להתגייס להתיישבות. יש כאן בשורה שהיא גם התיישבותית, גם חברתית ובסופו של יום גם ביטחונית. כשיש התיישבות חזקה, זו חומת מגן למדינה".

רוני פלמר, מנכ"ל תנועת אור, מגדיר את התקופה הנוכחית כתקופת מעבר מתקופת שיקום לתקופת צמיחה. בדבריו הוא רואה ביריד המשותף למשרדי ממשלה, רשויות אזוריות ומקומיות, בעלי עסקים ואחרים, דגל שתכליתו קריאה להצטרף אל "השלב הבא של מדינת ישראל", כהגדרתו. "בואו נעשה את זה בגדול. אנחנו צריכים להביא את המיליון".פלמר הדגיש כי לא מדובר רק במהלך ליחידים: “הקריאה היא גם לגרעינים ולקהילות. כשקהילה שלמה עוברת יחד הכוח שלה גדול הרבה יותר, וגם המענה שהיא מקבלת מהמדינה משמעותי יותר".

ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן, קובע כי היעד המרכזי והמוביל של המנהלת, גם בדרום וגם בצפון, הוא היעד הדמוגרפי, "להביא עוד 60,000 תושבים לחבל התקומה ועוד 100,000 תושבים לחבל התנופה".

פרידמן מספר על תחושת האופטימיות שהוא מתמלא בה לנוכח ירידים שכאלה והמגוון הרחב של האוכלוסייה המגיע אליהם מכל מגזר בחברה הישראלית. "אני אופטימי ומצפה לראות אותם מתיישבים". עוד הוא מדגיש בדבריו כי הדברים קורים כבר כעת. "בדרום יש כבר היום 6000 תושבים יותר ממה שהיה בשבעה באוקטובר".

פלמר סבור כי בימים אלה למעשה נולדת תנועה חדשה של ישראלים שהופכים את הצפון והדרום למרכז החדש של ישראל, "זה לפוצץ את הבועה "הגושדנית", ולהגיד לאנשים אתם מחפשים אחריות, משמעות ולקחת חלק, וגם להוריד את יוקר המחיה והדיור ולדגם את החיים שלכם, אז הנה 75% משטח המדינה וזה הזמן ל'רון בלב ואת ביד'. תגיעו".

עוד מדגיש פלמר כי הקריאה אינה רק לבודדים ומשפחות אלא גם לגרעינים וקהילות שיגיעו לנגב ולגליל. המעבר של קבוצה יחד, הוא אומר, היא בעלת כוח משמעותי הרבה יותר, גם בהיבט המענה שהמדינה נותנת לצרכיה של הקהילה החדשה.

השלב הבא בהתפתחות הלאומית עובר דרך חיזוקם. השילוב בין ציונות, מצוינות, איכות חיים, הזדמנויות תעסוקה וקהילה משמעותית משרטט מציאות חדשה שבה הדרום והצפון אינם פריפריה, אלא מוקד ההזדמנות הבא של מדינת ישראל.