נצ"מ בדימוס אבי וייס מתייחס בראיון לערוץ לתפקודה המקצועי של רינת סבן, הקצינה שאת קידומה מונע השר בן גביר, וקובע כי היא "צריכה לעמוד בפני חקירת מח"ש ואולי אפילו להגיע למעצר".

עוד קודם להתייחסותו לסבן עצמה מדגיש וייס כי הדיון כולו טומן בחובו בעיה עקרונית שיש להכיר אותה והיא העובדה ש"קידום או עיכוב קידום זה לא נושא לפנות עליו לג'ינג'י מהתנועה לאיכות השלטון, לבית המשפט או ליועמ"שית. מאז הקמת המדינה כל קצין בכיר במשטרה יודע שהקידום שלו תלוי בהרבה מאוד פרמטרים שאפשר לקרוא להם פרוטקציה או פוליטיקה או בכל שם אחר אבל לא היה שר אחד בהיסטוריה של ישראל שלא הכניס שיקולים אישיים ופוליטיים בהחלטות שלו על קידומים או בהשעיות".

לטעמו של וייס "זה טוב מאוד וכך זה צריך להיות". הוא מזכיר כי "בארה"ב זה גם מעוגן בחקיקה ומדובר במדינה דמוקרטית. כשנכנס נשיא יש לו סמכות למנות עד 6000 איש. מה לא בסדר בזה? בארה"ב יש קצינים במשטרה שמתמודדים בפריימריז ויש שראש העיר ממנה אותם וגם הוא איש פוליטי".

מניסיונו האישי מספר אבי וייס על הימים בהם היה בראשית דרכו כקצין ואמור היה לעלות לדרגת פקד. "הזמין אותי מפקד המרחב ושאל אותי 'התפקדת?'. עדיתי את עצמי מטומטם ושאלתי אותו 'למי התפקדתי?'. הוא אמר לי 'אל תעשה את עצמך מטומטם. ורטמן, מזכיר מפא"י בחיפה, אמר שלא התפקדת למפלגה'. אמרתי לו שאני לא מתפקד ושנראה אותו לא מקדם אותי בדרגה, והוא נתן את הדרגה".

ממשיך וייס ומספר: "כשהייתי רב פקד התמנה מפכ"ל חדש, הרצל שפיר, שהוצנח על ידי השר בורג כדי לקדם את המשטרה. מצאתי חן בעיניו ועברתי להיות יד ימינו ועוזרו. הכנתי תכנית רב שנתית למשטרה, תכנית תירוש. הצגתי אותה בפני השר שאישר זאת. לא עבד זמן והמפכ"ל פוטר מהרגע להרגע בגלל "תיק אפרסק", מטעמים פוליטיים. היועמ"ש בדק וקבע שבורג משקר, הוגש בג"ץ אבל הרצל שפיר כאדם רציני לא הצטרף לבג"ץ והבג"ץ בוטל. המשמעות היא שמי שלא מוצא חן בעיניו שלא מקדמים אותו, שיחפש קריירה במקום אחר. אין פתרון אחר. מה זה לרוץ לג'ינג'י?".

בהתייחס לרינת סבן עצמה קובע וייס כי ישנו לכאורה "סט ענק של עבירות שחלקן בקנה מידה מזעזע", כלשונו. "יש שתי תלונות של שלמה פילבר נגדה, אחת ברמה האישית. הוא טוען שהיא זייפה טופס עדות שהיא גבתה ממנו. עורך הדין הקודם שלו הגיש תלונה פעמיים, אבל היועמ"שית לא פתחה בחקירה בעניין הזה נגד סבן, וכתוצאה מכך הוגש אישום נגד שלושה ממקורבי נתניהו, גולן אוריך ואיינהורן, והם עדיין עומדים לדין מזה שנתיים כאשר מדובר בתיק שמבוסס על זיוף עדות של פילבר, כך לטענתו של פילבר".

"תלונה שניה שהגיש פילבר היא על מעשים מזוויעים שנעשו בו. סבן לא היחידה, יש שם 13 קצינים בתביעה הזו. הפרקליטות ניסתה להפיל את התביעה הזו והשופט המחוזי זרק את הפרקליטות מכל המדרגות. החומר הזה לא הובא לשופט שדן כעת בנושא של סבן ואני לא מבין למה בן גביר לא מביא לשופט את חומר החקירה של פילבר. זו רשלנות לא מתקבלת על הדעת".

מעבר לטיעונים המשפטיים הללו, מציין וייס כי "בסמכותו של השר, והדבר כתוב בחוק, לפטר או להעביר מתפקידו כל איש משטרה בכל זמן שירצה וללא שום נימוק. השר עשה טעות בכך שלא השתמש בסעיף 21 לחוק. הוא צריך לעשות את זה עכשיו ולהרחיק אותה מהשירות כי מדובר בהמרדה נגד השר ונגד הממשלה על ידי שימוש בעמותה שההתמחות שלה היא עתירות נגד הממשלה תוך קבלת טובת הנאה ועבירות נוספות כמו הסתרות שהוסתרו".

"השר יכול או להיכנע לטרלול הפרוגרסיבי או להילחם. הוא צריך לבחור", אומר וייס ומעיר כי רעייתו של השופט היא בכירה במשרד המשפטים שהייתה קשורה להפעלת רוגלות, סוגייה שגם בה ישנן טענות כלפי רינת סבן.

"יש כאן פסק דין שבנוי על הסתרת הדברים החמורים ביותר. נאמר על ידי היועץ המשפטי למשטרה, המפכ"ל, היועמ"שית ופורום ניצבים שאין דבר כזה שחוקר ייפגע מהערה שקיבל מהשופטים. הם מסתירים שיש נוהל שמתיחס בדיוק לכך ויש מי שנפגעו בעקבות הערה שכזו, כולל מי שעומד בראש ארגון המפכלים והניצבים, משה קראדי, שהצטרף לעתירה של הג'ינג'י. הוא עצמו סבל מכך כי בעקבות ההערה הוקמה ועדת זיילר שהביאה לקיצור כהונתו כמפכ"ל. הטעו את השופט כשקבעו שאין השפעה בין מה שאומר בית המשפט לקריירה של קציני משטרה. זה שקר מוחלט. בכל סעיף שיקרו לשופט".

אם כן, מדוע בכל זאת יש מי שחפצים ביקרה ובקידומה של רינת סבן? "רוצים לקדם אותה כי היא קשורה לתיק שדה תימן וחשוב להם שהיועמ:שית והעוזרים שלה לא יהיו קשורים אליו", משוכנע תנ"צ וייס, "זה ברור כשמש".

וייס התייחס בדבריו גם לטענתה של חברת הכנסת גוטליב שקבעה שהקשר בין סבן ליועמ"שית הוא קשר ברמה שוחדית, שכן סבן היא מבכירי הצוות החוקר את פרשת הפצ"רית והיועמ"שית בעוד היועמ"שית עצמה ציפה מכתב הממליץ על העלאתה בדרגה. לדבריו מדובר במציאות חמורה אף יותר שכן בג"ץ קבע שאסור ליועמ"שית ולצמרת הפרקליטות להתקרב לחקירת פרשת שדה תימן, ואולם "לא עבר שבוע מההחלטה הזו והיועמ"שית הוציאה לבית המשפט מסמך של 134 עמודים של שירי הלל לרינת סבן שאמורה הייתה לחקור אותה...".