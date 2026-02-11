עימותים אלימים פרצו לפנות בוקר בין בחורי ישיבת גרודנא בבאר יעקב לכוחות משטרה, לאחר שריב עם פועלים באתר בנייה סמוך הסלים במהירות לעימות רחב בתוך מתחם הישיבה.

האירוע החל כחיכוך בין מספר בחורים לפועלים באתר הבנייה הסמוך. תוך זמן קצר התרחב העימות, וכוחות גדולים של משטרה ומג"ב הוזעקו למקום ופרצו לשטח הישיבה.

בתיעודים מהמקום נראים עימותים קשים בין השוטרים לבחורים. בין היתר נצפה שוטר מטיח בחור ישיבה לקרקע במהלך מעצר, ונשמעים פיצוצי רימוני הלם בתוך שטח הישיבה.

ניידות משטרה נכנסו ויצאו מהמתחם במשך שעות. במהלך האירועים נעצר בחור ישיבה אחד ושוטר נפצע באורח קל.