במרכז הרפואי שערי צדק נחנכו היום (רביעי) שני חדרי ניתוח ייעודיים לטיפול בטראומה, מהמתקדמים מסוגם בישראל.

עלות הפרויקט 20 מיליון ש"ח, והוא הוקם בסיוע הקרן לידידות. בטקס החנוכה השתתפו נשיא המרכז הרפואי פרופ' יונתן הלוי, מנכ"ל המרכז פרופ' עופר מרין, נשיאת הקרן לידידות יעל אקשטיין ונציגים נוספים מעולמות הטראומה, ההרדמה והכירורגיה.

גולת הכותרת בפרויקט היא הקמת חדר ניתוח היברידי, המאפשר לבצע במקביל ניתוחים מורכבים, בדיקות דימות וצנתורים - ללא צורך בהעברת המטופל בין יחידות שונות. בכך משפר החדר באופן משמעותי את הטיפול בפצועי טראומה רב מערכתית ומקצר את פרק הזמן הקריטי שבין האבחון להתערבות.

במרכז הרפואי מציינים כי חדרי הניתוח החדשים מצוידים במערכות דימות מתקדמות לצנתורי מוח, לב, כלי דם ואנגיוגרפיה, וכן במערכות ניתוחיות טכנולוגיות המשדרגות את המענה לפצועים מורכבים.

כחלק מתפקידו כמרכז על לטראומה, יאפשר המערך החדש טיפול רציף - משלב הדימות הראשוני ועד לביצוע הפרוצדורות הכירורגיות - בחדר אחד.

הקרן לידידות, התומכת שנים רבות בבית החולים, תרמה לשערי צדק מעל 25 מיליון ש"ח עבור פרויקטים שונים, ובהם רכישת MRI ו-PET-CT, מיגון בית החולים, ושדרוג מחלקות ניתוח ומיון.

פרופ' יונתן הלוי אמר, "אני מודה לקרן לידידות על תרומתה האדיבה להקמת חדרי הניתוח החדשניים ועל שיתוף פעולה פורה לטובת חיזוק המרכז הרפואי. שערי צדק צומח ומתפתח כל העת, כאשר אחד מהעוגנים המרכזיים והחזקים שלו זה היכולת לטפל בכל מקרה טראומה במקצועיות וברגישות. נמשיך לחזק את שערי צדק, יחד עם שותפים רבים, כדי להבטיח מענה איכותי וזמין לתושבי ירושלים בכל מתאר רפואי, מורכב וקשה ככל שיהיה".

מנכ"ל המרכז הרפואי, פרופ' עופר מרין, הדגיש כי "במקרים של פצועי טראומה כל דקה חשובה ולכן, חדרי הניתוח החדשניים, מציבים סטנדרט חדש בטיפול בטראומה בכך שמשפרים את מגוון הפעולות שניתן לבצע במקביל ויסייעו לצוותים להציל חיים באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, זאת בין היתר הודות לקרן לידידות".

נשיאת הקרן לידידות, יעל אקשטיין, הוסיפה כי "בעקבות ריבוי פצועי המלחמה ומורכבות הפציעות, עלה צורך דחוף בהתאמות טיפוליות ובתגבור הציוד הרפואי בשערי צדק. חדרי הניתוח המתקדמים האלה הם המקום בו מתחוללים נסים. אנו מקווים שבזכות התרומה הזו יותר ויותר נסים וסיפורי הצלחה יקרו. הקרן לידידות תמשיך לסייע לאזרחי ישראל בקבלת הטיפול מציל החיים הטוב ביותר דרך בתי החולים ברחבי הארץ".