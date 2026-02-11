תיעוד מניסיון הצתה באוטובוס דוברות המשטרה

חוקרי תחנת עציון השלימו את חקירת המקרה המזעזע שאירע בתחילת החודש בו גבר כבן 30 תושב ירושלים ניסה להצית ילד בן 12 במהלך נסיעה באוטובוס ציבורי בכביש 375, סמוך לביתר עילית.

בתיעוד שנחשף, נראה החשוד ניגש אל הקטין שישב באוטובוס, מוודא את זהותו, ושולף בקבוק פלסטיק מלא בדלק שהכין מבעוד מועד.

בסרטון נראה החשוד כשהוא שופך את הנוזל על גופו של הילד ומנסה להצית אש באמצעות מצת, בעוד הילד מנסה להרחיקו בתושייה.

ממצאי החקירה חשפו תכנון קפדני. החשוד הודה כי הרקע למעשה הוא יחסים עכורים עם אביו של הילד, המוכר לו מבית הכנסת בשכונת מגוריהם.

החשוד הגיע בלילה שלפני המעשה לתחנת דלק בירושלים ומילא את הבקבוק בחומר דליק. בחקירתו הודה כי שקל תחילה לחטוף את הילד ולכלוא אותו, אך החליט בסוף להציתו כדי "לגרום צער רב למשפחתו".

נהג האוטובוס, שהבחין בנעשה מבעד למראה, עצר מיד את הנסיעה בכביש 375 ופתח את הדלתות כדי לאפשר לנוסעים המבוהלים להימלט מהרכב מחשש להתלקחות המונית.

החשוד ניסה להימלט לכיוון השטחים הפתוחים, אך לוחם יס"מ "חץ יהודה" שהיה במקום יחד עם כוח צה"ל דלקו אחריו ועצרו אותו תוך זמן קצר.

אמש הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד, ומעצרו הוארך עד ליום שישי לצורך הגשת כתב האישום.