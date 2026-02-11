חשד לפיגוע טרור איסלאמיסטי בלונדון. נער מחבל בן 13 בלבד דקר שני נערים אחרים, בני 13 ו-12, שמצבם מוגדר קשה.

הבוקר דווח ב"דיילי מייל" כי לפי עדויות מבית הספר הנער התוקף, שברח ונעצר בתום מצוד, צעק "אללה אכבר" כשדקר את קורבנותיו.

המתקפה אירעה אתמול בסביבות השעה 12:40 בבית הספר Kingsbury High School שבברנט, בצפון-מערב העיר.

בן ה-13 שלף שם סכין ודקר את הקורבן הראשון שלו, בן ה-13, בצוואר ובגב, תוך שהוא קורא כאמור "אללה אכבר". שניות אחר כך, בצל הבהלה והצרחות של התלמידים האחרים בכיתה, הוא דקר את הקורבן השני, בן ה-12.

התוקף נמלט מבית הספר, לפי הדיווחים תוך שהוא קופץ מעל גדר המוסד, אבל השוטרים שהוזעקו למקום איתרו אותו בחלוף כשעה מסתתר בקרבת מקום. הוא נעצר וחשוד בניסיון רצח.

מנהל בית הספר, אלכס תומאס, מסר להורים כי "מדובר באירוע טראומטי מאוד עבור הקהילה כולה". יו"ר מועצת מחוז ברנט, מוחמד באט, הודה לכוחות ההצלה ולצוותי החינוך, וציין כי "זהו אירוע מזעזע וקשה, מחשבותינו ותפילותינו עם הפצועים ועם הקהילה כולה".

שרת הפנים של בריטניה, שבאנה מחמוד, גינתה את האירוע וכינתה אותו "מתקפה מזעזעת". ראש עיריית לונדון, סאדיק חאן, קרא לציבור למסור כל מידע שברשותו.