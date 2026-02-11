השר מיקי זוהר יצא היום (רביעי) להגנת תלמידי הישיבות בסוגיית הגיוס ותקף בחריפות את תופעת מעצר העריקים החרדיים.

בראיון לרדיו "קול חי" הגדיר זוהר את האפשרות שתלמיד ישיבה יישלח לכלא בשל סירובו להתגייס כ"סוריאליסטית".

"אנחנו לאורך אלפי שנות גלות ראינו מה זה רדיפה נגד יהודי שרוצה ללמוד תורה", אמר השר בליכוד. "ברוך השם חזרנו לארץ האבות. הדבר האחרון שאפשר לדמיין זה שכשצעיר צדיק רוצה ללכת ללמוד תורה, יהיה מי שיגיד לו 'אתה הולך לכלא'. זה דבר סוריאליסטי בעיניי".

זוהר הבהיר כי הממשלה לא תאפשר מציאות כזו: "לא נסכים לדבר הזה ונילחם בו. כל יהודי שירצה ללמוד תורה במדינת ישראל יוכל לעשות זאת ואף אחד לא יפגע בו. אנחנו נעודד ונחזק אותו על החלטתו ללמוד תורה למען עם ישראל".

לדברי השר, חוק הגיוס שמקדמת הממשלה צפוי לפתור את הסוגיה: "החוק שנעביר בעזרת השם ייצר את האיזון וימנע את הדברים המכוערים האלה, כמו מעצר תלמיד חכם. אני מקווה שנעביר אותו בקרוב".