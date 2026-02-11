חברת התעופה הישראלית ארקיע תערוך בשבוע הבא אירוע השקה חגיגי לחשיפת יעדים חדשים אליהם תטוס החברה בקיץ הקרוב.

הבחירה במקום בו תיערך ההשקה עוררה אי נוחות בקרב אנשי מקצוע מהתחום מהציבור הדתי שכן האירוע ייערך במסעדה המתמחה במאכלי ים לא כשרים - כולל שרצים.

לאירוע הוזמנו בכירים בענף התיירות, סוכני נסיעות, אנשי מדיה ובלוגרים, חלק לא מבוטל מהם חובשי כיפה, שתמהו על בחירת המיקום להשקה החגיגית.

גורם בענף התעופה אמר לערוץ 7 כי "אין כאן אנטי, אבל מדובר בחוסר רגישות. אם מישהו עושה אירוע במועדון לילה הוא לא מצפה שהמגזר הדתי יגיע אליו. גם כאן - יש אמירה מי הקהל החשוב באמת ומי פחות".

גורם בחברה ציין כי מדובר בארוחת בוקר חלבית שאמנם תבושל במסעדה אך אינה קשורה לתפריט הטרף השגרתי שלה.

מארקיע נמסר בתגובה: "מדובר באירוע כושר סטייל וארוחת בוקר חלבית".