הענקית האמריקאית פאלו אלטו נטוורקס הודיעה היום על השלמת רכישת חברת סייברארק (CyberArk) הישראלית.

העסקה מוערכת ב-25 מיליארד דולר - שילוב של 2.3 מיליארד דולר במזומן והשאר במניות החברה הרוכשת.

בנוסף, הודיעה פאלו אלטו - שהוקמה על ידי הישראלי ניר צוק - כי היא תירשם למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, תוך שימוש בסימול "CYBR" כמחווה לסייברארק. בעקבות ההודעה מניית הבורסה מזנקת.

ענקית הסייבר פאלו אלטו תהיה החברה גדולה בבורסה עם שווי שוק מוערך של כ-350 מיליארד שקל (כ-115 מיליארד דולר).

"בהמשך למורשת של CyberArk ולמעמדה של ישראל כמעצמת סייבר עולמית פאלו אלטו נטוורקס מודיעה על כוונתה להירשם למסחר בבורסה לני"ע בתל אביב", נכתב בהודעה.

"במסגרת מהלך היסטורי זה, החברה מתכננת לאמץ את סימול המסחר “CYBR" בבורסה לני"ע בתל אביב, כמחווה בינלאומית למותג שבנתהCyberArk , וכחלק מהבטחת מקומה כמרכיב מרכזי באסטרטגיה הגלובלית של החברה. פאלו אלטו נטוורקס תמשיך להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול PANW".

ניקש ארורה, יו"ר ומנכ"ל פאלו אלטו נטוורקס: "הגל המתהווה של סוכני AI מחייב אותנו לאבטח כל זהות - של עובדים, של מערכות ושל סוכנים. זו הסיבה שפעלנו בנחישות כאשר הכרזנו ביולי האחרון על כוונתנו לרכוש את CyberArk ואני שמח לראות את תחילת תהליך האינטגרציה בין המוצרים. עבור לקוחותינו, המשמעות היא מעבר מניהול זהויות מפוזר לניהול אחוד. כעת הם יכולים לנהל הרשאות גישה מתקדמות בכל סביבת הענן ההיברידית שלהם, באמצעות אותה חברה שבה הם נותנים אמון בתחום אבטחת הרשת ותפעול האבטחה, ובכך להבטיח הגנה מלאה בעידן הבינה המלאכותית".

מאט כהן, מנכ"לCyberArk : "החיבור שלנו עם פאלו אלטו נטוורקס מייצר גוף אבטחת סייבר חזק מאי-פעם עבור ארגונים מודרניים. מדובר במהלך שמיטיב עם כולם: הלקוחות שלנו נהנים מגישה למערך פתרונות האבטחה המקיף ביותר, והעובדים שלנו מצטרפים לחברת טכנולוגיה גלובלית המובילה חדשנות. יחד אנו משלבים טכנולוגיות מוכחות ליצירת מענה חזק במיוחד להתמודדות עם מתקפות המבוססות על זהויות".