הרבנות הראשית לישראל הודיעה היום (רביעי) על פתיחת ההרשמה למבחני הרבנות במועד אייר תשפ"ו. המבחנים נועדו להעניק תעודות הסמכה בדרגות: יורה יורה, רב שכונה, רב מושב, רב אזורי ורב עיר.

בכיר ברבנות הראשית התייחס בשיחה עם ערוץ 7 לפסק בג"ץ שגם נשים יוכלו להבחן. "קיבלנו את פסק בג"ץ ומבחנים לנשים יהיו באותו יום במתחמים שונים, אותו המבחן אך במקום אחר".

בהתאם להחלטת מועצת הרבנות הראשית, הוקמה ועדה מקצועית ייעודית שתבחן את הקריטריונים הנדרשים לקבלת התעודות. מטרת הוועדה היא לגבש רפורמה מקיפה בתחום הבחינות, שצפויה להתפרסם בהמשך השנה.

הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הרב דוד יוסף והרב קלמן מאיר בר, מסרו, "המבחנים המתקיימים על ידי הרבנות הראשית הם מפעל רוחני אדיר וכבר הגענו בס"ד לכך שכיום נבחנים מדי שנה ברבנות הראשית כ-13,000 אברכים השוקדים על תלמודם, ונעשה כל שביכולתנו כדי שמפעל אדיר זה ימשיך ביתר שאת".

מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל יהודה כהן, הוסיף: "פתיחת ההרשמה למבחני הרבנות במועד אייר תשפ"ו נועדה לאפשר לנבחנים להמשיך את דרכם בלימוד ובהסמכה בצורה מסודרת ונגישה. הרבנות הראשית פועלת ללוות את הנבחנים במענה ברור ובתהליכים סדורים, מתוך רצון להעניק חוויית שירות ראויה ומכבדת. אני מאחל הצלחה לכל הנבחנים ומברך אותם על השקעתם בלימוד תורה ובהעמקת ההלכה".

ההרשמה מתבצעת דרך האזור האישי הממשלתי, תוך הזדהות בתעודת זהות ישראלית בתוקף בלבד. נבחנים תושבי חו"ל המחזיקים בדרכון בלבד יידרשו לפנות למחלקת הבחינות בצירוף צילום דרכון בתוקף דרך מערכת פניות הציבור.