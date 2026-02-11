האב השכול דורש: אולטימטום לחמאס פורום הגבורה

עופר גרינבאום, אביו של ישי גרינבאום הי"ד וחבר הנהלת פורום הגבורה קורא לראש הממשלה לשוב מארה"ב עם תאריך יעד ברור לפירוז החמאס.

לדבריו, בחמאס מרגילים את ישראל למציאות החדשה של הפרה ועוד הפרה, ולמדינת ישראל אסור לקבל זאת.

הקריאה הופנתה לקראת פגישתו של נתניהו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. לדברי גרינבאום, "אני מבקש לחזק את כבוד ראש ממשלתנו, בנימין נתניהו, בשליחות העצומה לארצות הברית. אנחנו מבקשים, מצפים, שתחזור עם הבהרה ברורה שלא עוד משיכת זמן מצד מחבלי החמאס בעזה. צריך להיות ברור, כל הפרה, התקרבות לגדר, המחבלים חשובים כמתים. לא צריך לקבל אישורים מזה, לא צריך לקבל מזה שום הבחנות".

"אנחנו מקבלים עוד ועוד תמונות. של מחבלי חמאס, על טויוטות המוכרות, עם נשקים, מתקרבים לגדר, והם עושים את זה בכל פעם עוד מטר קדימה, עוד מטר קדימה. זה מתאפשר כי אנחנו מתחילים להתרגל. רואים אותם, הם מתקרבים קצת, אבל הם לא מהווים איום", הוא מסיף.

בהמשך דבריו הוא פונה לראש הממשלה ואומר, "כבוד ראש ממשלתנו, אנחנו מבקשים ממך, בעניין הזה אין שמאל ואין ימין, צריכה להיות הגדרת זמנים ברורה עד מתי הם מוסרים את הנשקים ומתפנים. כל עוד שאין מועד, הם בפחות זוחל מתקדמים לעבר הגדר ומנסים לבחון את היכולות ואת האיפוק שלנו. ולאט לאט מרגילים אותנו שהם לא מהווים איום ושאנחנו בשליטה, אנחנו בכוננות".

"צריכה להיות הבחנה ברורה עד תאריך מסוים. אם הם לא מוסרים את הנשקים הם חשובים כלוחמים שמאיימים על הגבול ומאיימים על ישותנו. אנחנו מחזקים אתך ומאמינים שהדברים האלה ידועים, ברורים, ואנחנו כאן כדי לחזק אותך. עומדים למינך כל העם, ימין ושמאל, הילחם בטרור כפי שעשית עד כה, ללא פשרות", הוא מסכם.