​הישג חשוב נרשם השבוע בתחום החינוך הטכנולוגי במועצה האזורית בנימין. נבחרת הרובוטיקה Iron Pines של תיכון נכו"ן מכפר האורנים, זכתה במקום הראשון בקטגוריית "פורצי הדרך" במסגרת תחרות הרובוטיקה הארצית. לצד זה, בתחרות הכללית הגיעה הנבחרת החדשה למקום 13 מתוך 40 הנבחרות שהתמודדו.

​הזכייה בקטגוריה זו נחשבת להישג משמעותי במיוחד, לאור העובדה שמדובר בנבחרת שקמה רק השנה. חברי הנבחרת, שעובדים יחד לראשונה כקבוצה, הפגינו עבודת צוות מופתית, יצירתיות וחדשנות שהרשימו את שופטי התחרות והובילו אותם אל המקום הראשון.

​ההצלחה המהירה של הנבחרת היא פרי של עבודה מאומצת ושיתוף פעולה הדוק בין התלמידים לצוות החינוכי.

את הנבחרת מובילים המורים איל שטיין ואתי הרשקוביץ, אשר השקיעו זמן רב בטיפוח הקבוצה, לצד המנטורים המקצועיים זיו לוי ועומרי חיים, שהעניקו מהידע והניסיון שלהם לדור הבא של המהנדסים והיזמים.

​פרס "פורצי הדרך" מוענק לקבוצות שמציגות התקדמות משמעותית, חשיבה מקורית ויכולת להתגבר על אתגרים מורכבים בזמן קצר.

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, בירך על הזכייה. "הישג הנבחרת הוא גאווה גדולה לבנימין ומשקף את הרוח המיוחדת של הנוער שלנו. רוח של יזמות, חתירה למצוינות ואומץ לפרוץ דרכים חדשות. העובדה שנבחרת שהוקמה רק השנה מצליחה להגיע להישגים כאלו מול נבחרות ותיקות, מוכיחה שכשיש נחישות ואמונה בצדקת הדרך, השמיים הם הגבול. אני מברך את התלמידים, המורים והמנטורים על ההשקעה והתוצאה המרשימה. אתם העתיד שלנו".