המנהל האזרחי הודיע כי מגרש כדורגל שהוקם בכפר אום אל חיר, סמוך לישוב כרמל, ייהרס. מדובר במגרש שהוקם בשבועות האחרונים על ידי פלסטינים ופעילים אנרכיסטיים, במסגרת ניסיונות חוזרים להרחיב את כפר אום אל חיר אל תוך שטחי C.

המשטרה וכוחות הביטחון הוציאו צו הריסה למגרש ולמתקני הספורט שהוקמו במהירות בשטח, כחלק מהמאבק בהתפשטות הבלתי חוקית.

המהלך מגיע לאחר שורת פניות והתרעות מצד תנועת רגבים, שהתריעה על העבודות הבלתי חוקיות באזור ונדרשה לפעול לעצור את ההתפשטות. המועצה האזורית הר חברון הוסיפה כי לא תאפשר קביעת עובדות בשטח בניגוד לחוק.

מתנועת רגבים נמסר: "נמשיך לעקוב אחרי המצב בשטח עד לביצוע את האכיפה הנדרשת".