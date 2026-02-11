אלפים השתתפו הבוקר (רביעי) בהלווייתו של הרב אביעזר אשר זליג שפירא, משגיח ישיבת 'קול תורה' לצעירים בירושלים שנפטר בליל אמש בבית החולים הדסה עין כרם בגיל 81.

מסע הלוויה יצא מבית המדרש "אור החיים" ברחוב מלאכי בירושלים, המשיך לישיבת "קול תורה" בשכונת בית וגן, ומשם לקבורה בהר המנוחות.

בחודשים האחרונים אושפז הרב שפירא בבית החולים, ולאחר שהחלים שב לפעילות בישיבה. אולם בימים האחרונים חלה הידרדרות במצבו, ולפנות בוקר נפטר למגינת לב בני משפחתו ואלפי תלמידיו.

הרב שפירא נולד בכפר חסידים בשנת 1944. בצעירותו למד בישיבת "קול תורה" ובהמשך בישיבת חברון. בשנת 1978 מונה למשגיח בישיבת "קול תורה" לצעירים, שם שימש כדמות הרוחנית המרכזית במשך עשרות שנים והעמיד אלפי תלמידים.

במקביל כיהן כרב בית הכנסת "אור החיים" בשכונת גאולה. הוא היה ממייסדי מנהג אמירת "נשמת כל חי" בכותל המערבי בחצות הלילה, מנהג שהפך לסמל בעולם היהודי.

הרב שפירא הותיר אחריו משפחה ענפה, ובין בניו נמנה מנחם שפירא, סגן ראש עיריית בני ברק.