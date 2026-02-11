ח"כ אוריאל בוסו מסיעת ש"ס הגיע היום (רביעי) לביקור חיזוק בבית הוריה של אשת האברך הרב אברהם בן דיין, שנעצר בשל אי התייצבות לגיוס, במושב תפרח.

בני המשפחה תיארו בפני חבר הכנסת את הכאב על המעצר הפתאומי של האברך, שנישא רק לאחרונה, ואת הזעזוע מכך שלא הותר לו להכניס זוג תפילין לתאו.

"האברך מוחזק בכלא ללא תנאים מינימליים", נמסר מהמשפחה. "קשה להאמין שזה היחס של המדינה ללומדי תורה".

ח"כ בוסו עודד את אשת האברך ואת חמיו, הרב יעקב כהן, מחשובי האברכים בתפרח, ואמר: "זו תקופה קשה ומאתגרת לעולם התורה. נציגי ש"ס בראשות הרב אריה דרעי פועלים מסביב לשעון כדי להביא לסיום רדיפת בני הישיבות ואברכי הכוללים".

בסיום הביקור הודתה המשפחה לנציגי ש"ס על הליווי, הסיוע המשפטי והדאגה לצרכיו של האברך בכלא.