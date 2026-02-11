ביטאון "יתד נאמן" יצא היום (רביעי) במתקפה חריפה על פקודות המטכ"ל החדשות לשילוב חרדים בצה"ל, בטענה שמדובר ב"כסות עיניים" בלבד.

"שיפסיקו לעבוד עלינו", נכתב במאמר. "צריך לשוב ולומר את האמת הברורה: הצבא לא רוצה חרדים. הוא רוצה חיילים מקרב הציבור החרדי, אבל בשום פנים ואופן שלא יישארו חרדים".

כל הדיבורים על התאמת הצבא לחרדים ושאר סיפורי מעשיות נועדו רק להוות כסות עיניים למגמה האמיתית - להעביר ב'כור ההיתוך' את המתגייסים משולי הציבור החרדי שיתפתו לסיפורי הצבא".

בביטאון טענו עוד כי הצבא מנוגד במהותו לערכי היהדות: "ערכיו מנוגדים לערכי יסוד יהודיים, הליברליזם המדומה גובר על ערכי היהדות. הצבא אינו מסוגל וגם אינו מוכן להשתנות".

לגבי פקודות המטכ"ל החדשות נטען כי הן נועדו "לפתות את החרדים", אך "הטמינו בתוכן מוקשים שיאפשרו לפתות את החרדים, ואחרי שיתגייסו יעשו בהם כל מה שהם רוצים".

בביטאון הוסיפו כי "המסמך כולו בא לרצות את ארגוני השמאל הרדיקלי והבג"ץ, תוך הולכת החרדים שולל", והביאו כראייה את מאבקי רבני הציונות הדתית נגד השירות המשותף.