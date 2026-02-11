שר המשפטים יריב לוין קרא היום (רביעי) להשלמת החקיקה המשפטית עד הבחירות הבאות.

"מצפה מכלל חברי הקואליציה לפעול ביחד עם יו"ר ועדת החוקה, כדי שנוכל להשלים בזמן שנותר את חקיקת החוקים המשפטיים", כתב לוין בחשבון ה-X ומנה את החוק לפיצול סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, החוק להוצאת מח"ש מהפרקליטות והחוק לקביעת הרכבים שיפוטיים באופן ממוחשב.

אלא שח"כ יעקב אשר מדגל התורה לא איחר להגיב בעקיצה לעבר השר לוין.

"גם אנחנו מצפים מחברי הקואליציה, ובמיוחד מהשר לוין שניהל את המו"מ הקואליציוני והיה מאדריכלי הממשלה, לפעול יחד ולגבות את יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ח"כ ביסמוט, שמקדם במסירות ובמקצועיות את חוק הגיוס", כתב אשר.

חבר הכנסת החרדי הוסיף וקרא "להזכיר לחברי ושרי הליכוד ושותפי הקואליציה את מחויבותם להשלים את חקיקת חוק הגיוס בימים הקרובים".