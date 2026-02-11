ארבעה בחורי ישיבות נעצרו ביממה האחרונה על ידי המשטרה הצבאית בשל אי התייצבות לשירות צבאי, כך נמסר מארגון הסיוע "נותנים גב".

לפי הארגון, אחד מבחורי הישיבות נעצר בביתו בהוד השרון. שני בחורים נוספים הוסגרו במהלך הלילה על ידי משטרת ישראל - אחד בגבעת זאב והשני בשכונת רמות בירושלים. בחור רביעי הועבר אף הוא למשטרה הצבאית.

בנוסף נודע הבוקר כי תלמיד באחת הישיבות החשובות בציבור הספרדי נעצר כבר לפני שבוע, אך דבר מעצרו הגיע לידיעת הנהלת הישיבה רק הבוקר.

כל העצורים מקבלים סיוע משפטי מטעם ארגוני הסיוע באמצעות עורך הדין שלמה חדד.