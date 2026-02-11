תיעוד: צה"ל השלים מבצע רחב ב-12 כפרים ביו"ש צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל, בשיתוף עם שב"כ, השלימו היום (רביעי) מבצע רחב היקף במהלכו נעצרו יותר מ-20 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון.

במהלך המבצע, שנמשך ביממה האחרונה, פעלו כוחות צה"ל ב-12 כפרים לאורך קו התפר בחטיבת מנשה, במטרה לסכל פעילות טרור.

לוחמי יחידת אגוז ויחידות נוספות ביצעו את המעצר של מספר מחבלים המזוהים עם ארגוני טרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי. כמו כן, במהלך המבצע, הכוחות החרימו כספי טרור בשווי עשרות אלפי ש"ח, ועצרו עשרות חשודים במעורבות בפעילות טרור, כולל חשודים בהברחת שוהים בלתי חוקיים לשטח מדינת ישראל.

בכפר ברטעה, פעילות מקבילה של כוחות המנהל האזרחי הביאה להרס שלושה מבנים בלתי חוקיים ולהחרמת עשרות רכבים גנובים. בנוסף, במהלך הפעילויות ברחבי יהודה ושומרון, נעצרו 23 מבוקשים נוספים. בחטיבת בנימין הוחרמו נשק אוטומטי מדגם "קלאצ'ניקוב", אקדחים, תחמושת וחלקי נשק נוספים, ובחטיבת אפרים הוחרם נשק מסוג "M-4".

במקביל, בחטיבת יהודה הוחרמו כספי טרור נוספים בשווי מאות אלפי שקלים.