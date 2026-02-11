שתי צעירות ישראליות חרדיות נמצאות במעצר בצ'כיה לאחר שנעצרו בנמל התעופה הבינלאומי של פראג.

בחיפוש במזוודותיהן התגלו 96 קילוגרמים של גת - 48 ק"ג בכל מזוודה - בשווי מוערך של עשרות אלפי אירו.

המשטרה המקומית דוחה את גרסת הצעירות לפיה לא ידעו מה נמצא במזוודות. "ברור לחוקרים שהן שימשו בלדריות לרשת הברחות גת הפועלת מישראל ומתמחה בהברחתו למדינות אירופה", מסר גורם המעורה בפרטים.

על פי החשד, השתיים גויסו על ידי סוחר ישראלי המוכר למשטרה כדי לספק את הסחורה לקהילת מהגרים בפראג.

בעוד שבישראל הגת חוקי לשימוש גולמי, בצ'כיה הוא מסווג כסם מסוכן.

מקורב לאחת העצורות תצוטט ב''מאקו' אודות התנאים הקשים בכלא: "הן אוכלות בעיקר קרקרים וירקות. אי אפשר להכניס להן אוכל כשר, ואי אפשר לדעת כמה זמן עוד יישארו במעצר. זו הפעם הראשונה בחייהן שהן עצורות, והמצב קשה להן מאוד".

כעת עומדות בפני הצעירות שתי אפשרויות: כתב אישום שעלול להסתיים בעונש מאסר של עד חמש שנים, או גירוש מהמדינה עם "חותמת שחורה" שתאסור עליהן כניסה לצ'כיה ולמדינות האיחוד האירופי לתקופה ממושכת.