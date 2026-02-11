המרחב האווירי מעל נמל התעופה אל פאסו שבטקסס נפתח מחדש היום (רביעי), לאחר שנסגר למשך עשרה ימים על ידי מנהל התעופה הפדרלי של ארה"ב בעקבות "סיבות ביטחוניות מיוחדות".

בהמשך התברר כי הסיבה לסגירה הייתה חדירת כטב"מים של קרטלי סמים מקסיקניים, שפעלו בשמי ארה"ב. גורמים רשמיים חשפו ל-CBS כי החדירה הובילה לפעולה צבאית אמריקנית שהביאה להפלת הכטב"מים.

ההגבלה על המרחב האווירי נוצרה במטרה למנוע שיבושים בטיסות, ובמיוחד לנמל התעופה של אל פאסו, עיר עם אוכלוסייה של כמעט 700,000 תושבים ונמל תעופה מרכזי שמשרת יותר מ-3.5 מיליון נוסעים בשנה.

הסגירה גרמה לדאגה כי היא תוביל לשיבושים משמעותיים בשדה התעופה, במיוחד לאור הקרבה של העיר לגבול המקסיקני וחשיבותה כנקודת מעבר מרכזית בין שתי המדינות.

לאחר שהכוחות האמריקניים הפילו את כטב"מים של הקרטל, הוסרו ההגבלות והמרחב האווירי נפתח מחדש.