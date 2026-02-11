תיעוד: מעצר המחבל לאחר התאונה צילום: דוברות המשטרה

במסגרת חקירה שניהלה היחידה המרכזית במחוז ירושלים הוגשה היום (רביעי) הצהרת תובע נגד מחבל תושב קלנדיה בן 50, החשוד בתכנון פיגוע טרור במחסום חיזמה שבעוטף ירושלים.

החשוד נעצר לפני תשעה ימים לאחר שהיה מעורב בתאונה בכניסה לבירה. במהלך המעצר, השוטרים תפסו ברכבו סכינים ופריט לבוש צבאי המזוהה עם ארגון טרור.

מחקירתו עולה כי החשוד תכנן לבצע פיגוע משולב של דריסה ודקירה במחסום חיזמה. הוא רקם את התוכנית במשך מספר חודשים. ביום האירוע, הצטייד ברכב עם לוחיות זיהוי מזויפות ובסכינים, אלא שהתאונה שבה היה מעורב הובילה למעצרו.

הסכינים שהתגלו ברשות המחבל צילום: דוברות המשטרה

גם בנו של החשוד נעצר לאחר שבחיפוש בביתו נתפסו חומרי הסתה, דגלי חמאס, סרטי ראש של ארגון הטרור ותמונות של מחבלים. הבן נחקר בחשד להחזקת אמצעים לשם ביצוע מעשה טרור ומעצרו הוארך.