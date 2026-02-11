לאחר הסערה: הדיין הרב אבי זרביב, חבר בית הדין הרבני באריאל, הוזמן למחר (ה') לישיבת אורות שאול.

השיעור יתקיים בשעה 18:15 בהיכל הישיבה וצפוים להשתתף בו רבני ותלמידי הישיבה.

תחת הכותרת 'שיעור מיוחד ומעמיק מפי כבוד הרב אברהם זרביב שליט"א" צויין כי חלקו הראשווון יעסוק בסוגיות מבית הדין "יישום מסכת קידושין בין כתלי בית הדין" ובחלקו השני של השיעור יהיה על המלחמה, "מבית הדין לשדה הקרב - שילוב ספרא וסייפא בתוככי עזה".

כזכור, הדיין הלוחם הרב אבי זרביב התייחס הבוקר (רביעי) לסערה שהתעוררה סביב הזמנתו להרצות בתל אביב, לאחר ביקורת ופוסטים ברשתות החברתיות מצד פעילי שמאל שקראו לבטל את האירוע.

לדבריו, מדובר בעוד אחת משיחות רבות שהוא מקיים ברחבי הארץ, והוא אף לא היה מודע בתחילה למיקום המדויק, בישיבת אורות שאול.

הרב זרביב הסביר בראיון ל'כאן מורשת' כי עיקר הביקורת נגע להשקפתו בתחום מוסר הלחימה, ובפרט להימנעות מכניסה רגלית לבתי מחבלים והעדפת פגיעה בתשתיות מבחוץ.

הוא ציין כי לפי נתונים שהוצגו לו בחטיבת גבעתי, שינוי שיטת הפעולה שהוא יזם - הוביל לירידה במספר ההרוגים. לדבריו, “המטרה היא קודם כול להחזיר את הילדים שלנו הביתה בשלום", והוסיף, “אם יש בניין שמשמש טרור - מורידים אותו. לא מסכנים חיילים לשווא".

לדבריו, ארגוני הטרור הקימו מערך מנהרות ופירים שמטרתו למשוך את צה"ל ללחימה בשטח בנוי, שם רמת הסיכון גבוהה במיוחד. לטענתו, שינוי הגישה המבצעית סיכל את יתרון האויב והפחית את הסכנה לכוחות.

הוא ציין כי ההזמנה להרצאה הגיעה מצד רכזת קהילה מקומית, ולא מיוזמת ישיבת אורות שאול. הוא ציין כי בעקבות המחאה נשקלת האפשרות להעביר את האירוע למקום חלופי. "אני אגיע - גם אם זה יהיה ברחוב", אמר.

הרב יובל שרלו, ראש ישיבת אורות שאול, התייחס גם הוא הבוקר (רביעי) בפוסט נוסף שבו הוא מביע חרטה על סגנון תגובתו לסערה שפרצה לקראת הרצאה של הרב הדיין אבי זרביב לכאורה באירוע רשמי של הישיבה.

הסערה פרצה בעקבות פרסום מודעות על אירוע של בני עקיבא בתל אביב בו הוזמנו חברי התנועה הבוגרים לשיח עם הרב זרביב תחת הכותרת "לזרבב את עזה - השילוב בין תורה לצבא".

הרב מיהר אתמול להבהיר כי לאירוע שתוכנן אין קשר לישיבה וציין כי מדובר ביוזמה פרטית של קבוצת נערים, שלא תואמה עם הנהלת הישיבה.

הבוקר פרסם הרב שרלו פוסט נוסף בו מתנצל על הסגנון, "טעיתי", כתב, "טעיתי בדרך בה כתבתי את הדברים. לא כתבתי טוב, וגרמתי נזק. זה לא משנה שכוונתי הייתה אחרת. היה פשוט יותר לכתוב שטכנית לא יהיה אירוע שנראה שהישיבה מארגנת בלי הסכמתה. וזהו. טעיתי".

לדבריו, במשך שנים הוא משתדל שלא לכתוב נגד אחרים, אלא לבטא את עמדתו בלבד, אך הפוסט המדובר יצא תוקפני מדי, "והוא נגד. טעיתי. ואני מצטער".

הרב שרלו הוסיף "הייתי צריך להדגיש דברים נוספים: את הערכתי העצומה לתלמיד חכם, גיבור ישראל, משרת האומה בעזה, לפני שאני כותב שאנחנו כנראה חלוקים. ולא כתבתי את זה. הלוואי ויהיה חלקי עם הלוחמים הגיבורים, שבזכותם בכלל ניתן לקיים את הדיון הזה".