החלטה שנויה במחלוקת: נציבות תלונות הציבור על שופטים קיבלה את תלונת התנועה הרפורמית נגד הדיין הרב אברהם זרביב.

התלונה הפנתה, בין היתר, לשורת ראיונות שהעניק זרביב לכלי תקשורת, ובהם תיאר את פעילותו בהריסת בתים בעזה, הביע מורת רוח מכך שחלק מהבתים לא נהרסו לגמרי, הביע צער על אופן סיום המלחמה, ואף טען כי יש לשוב להתיישבות ברצועת עזה. עוד אמר שפנה לשר בממשלה והציע לו כיצד לנהוג בתושבי עזה.

בהחלטתה כתבה הנציבות כי "על הרב להישמר היטב על הפרדה ברורה בין כתרים אלו", והוסיפה, "למרבה הצער לא הקפיד הדיין על כך ונתן ביטוי מלא להשקפת עולמו בסוגיות השנויות במחלוקת ציבורית ובאופן שאינו הולם את מעמדו כדיין". הנציבות קבעה כי הדיין "הפר את כללי האתיקה".

לסיכום כתבה הנציבות כי התלונה נמצאה מוצדקת, "ועל הנהלת בתי הדין הרבניים, כמו גם על נשיא בית הדין הגדול, לפעול למניעת הישנותם של הפרות הדיין על כללי האתיקה לדיינים".

בתגובתו לנציבות כתב הרב זרביב כי פעילותו במסגרת שירות המילואים נועדה לחיזוק רוח הלחימה בצה"ל, וכי היא כללה פיתוח שיטות שהצילו חיי לוחמים, מאות סרטונים מחזקים וראיונות רבים.

לדבריו, "מפקדי צה"ל שיבחו אותי על פעילות זו, והתנהגותי בשדה הקרב הייתה נתינת דוגמה ההולמת דיין".

הוא הדגיש שלדעתו לא מדובר בתלונה עניינית. "לא למותר לציין גם כי המתלונן או התנועה שהוא לכאורה דובר בשמה או כחלק ממנה הם גופים יריבים ברובד העקרוני למערכת בתי הדין הרבניים ולכל המיוצג בדמותי כרב ודיין בישראל. לא מופרכת תהיה גם ההשערה כי התלונה כולה לא באה לעולם אלא כדי לתקוף מערכת זו, באמצעות תקיפתי האישית".