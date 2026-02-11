רבקה קרפ, המזכירה המיתולוגית של אולפנת בהר"ן, הלכה היום (רביעי) לעולמה. קרפ שימשה במשך 30 שנה כמזכירת האולפנה בגדרה, לאחר שהעתיקה את מקום מגוריה למושב בני ראם, והייתה דמות מרכזית ומוכרת בקרב צוות, תלמידות ובוגרות.

קרפ נולדה בירושלים בשנת תש"ז למשפחת פרישמן הירושלמית הידועה, ונישאה לעוזר קרפ ז"ל מגבעת שאול, בעל רפת. גדולי ישראל, ובהם ר' אהרן מבעלזא, הבית ישראל מגור, הרצי"ה קוק ועוד, היו מקפידים לקנות חלב מהרפת שלהם. בימי הפסח היה קונה הרב הנזיר חלב במיוחד מרפתם שבירושלים ושולח לחתנו הרב גורן שהיה גר בתל אביב.

משפחתה התגוררה ברחוב צפניה בירושלים, והיא נשאה עימה במשך כל חייה סיפורים ופרטים רבים מירושלים של אותה התקופה. לאחר מספר שנים העתיקו את ביתם למושב בני ראם, וכאשר אולפנת בהר"ן עברה לגדרה הסמוכה, החלה לשמש כמזכירה לראש האולפנה הרב בהר"ן ובהמשך עבדה שנים רבות עם הרב משה נוימן.

היא הייתה ידועה בזיכרון המיוחד שלה, וזכרה את כל הבוגרות שעברו באולפנה בעשרות השנים שבהן עבדה במקום. היא שמרה קשר עם רבות מהן והתעניינה בשלומן לאורך השנים.

דלתה הייתה פתוחה תמיד לפניות של תלמידות והורים, מורים ואנשי צוות. בסבלנות ובמאור פנים סייעה לכל פונה, ומי שנזקק לעצה או לעזרה ידע לפנות אל משרדה.

בשנות הקורונה הייתה תלויה בין חיים למוות, ובנות האולפנה ובוגרותיה העתירו עבורה בתפילות. בחסדי ה' זכתה להתעורר ולהמשיך בשנות חיים נוספות.

הרב משה נוימן, ראש אולפנת בהר"ן לשעבר שרבקה הייתה מזכירתו במשך עשרות שנים, ספד בהלוויה: "רבקה הייתה אישה חכמה ונבונה שדאגה לכולם, מביתה, שלא יחסר כלום - גשמי ורוחני, ועד לחסד עם כולם. המשפחה שהייתה חשובה לה מאוד ודאגה שיחושו בכך בכל הזדמנות. גם באולפנה להקשיב לכולם, מורות, עובדים וכמובן תלמידות שגילו את סוד הקשבתה ונקשרו אליה מאוד. רבקה הייתה אישה שגדלה בירושלים עם אמונה תמימה ושלמה וכך ניהלה את חייה והעבירה את זה לילידיה ונכדיה".

היא הותירה אחריה משפחה ענפה, חמישה ילדים ועשרות נכדים ונינים.