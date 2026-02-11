ניצן גויכמן (39), אם לשלושה מאשדוד, היא אחת משתי העובדות שנספו באסון שהתרחש בצהריים (רביעי) בבית הזיקוק בעיר הדרומית. שמה של העובדת השנייה טרם פורסם. חקירת האירוע הטראגי נמשכת.

האירוע התרחש כששתי העובדות נמצאו מחוסרות הכרה. צוותי רפואה שהוזעקו למקום ביצעו בהן פעולות החייאה ממושכות אך נאלצו לקבוע את מותן.

על פי החשד הראשוני, חליפות העבודה שבהן השתמשו היו תקולות, והנשים נפגעו ממחסור בחמצן.

לפי מד"א, בשעה 11:05 התקבל דיווח במוקד 101 על שתי נשים מחוסרות הכרה במפעל באזור אשדוד. חובשים ופראמדיקים הגיעו במהירות לזירה והחלו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות, אך מצבן הוגדר אנוש ולא ניתן היה להצילן.

פראמדיקית מד"א הילה ביזאווי וחובש מד"א שמחה חסיד סיפרו: "קיבלנו דיווח על 2 נשים שאיבדו את הכרתם במפעל בסמוך לאשדוד, הגענו למקום במהירות וראינו 2 נשים כבנות 50 שהן מחוסרות הכרה ללא דופק ונשימה, ביצענו פעולות החייאה ממושכות שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות שבסופן לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום".