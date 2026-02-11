בשעה שהרבה מאד יחידות צבאיות התקשו לתפקד, הרבנות הצבאית זרחה כמגדלור במלחמה הנוכחית.

היכולת שלה לשלב כוחות עם רבני כל המגזרים, ולגלות גמישות והקשבה יחד עם עמוד שידרה תורני, הייתה מעוררת השראה.

בו בזמן, אוסף בריוני מקלדת מבית 'חותם', 'תורת לחימה' ו'סוללים דרך' מטיחים עלבונות פעם אחר פעם ברב הצבאי הראשי ובעוזריו, מאשימים אותם בכיפוף ההלכה עבור "משכורת של תת אלוף", וקושרים להם, כמובן, גם את כתר "הטרלול הפרוגרסיבי".

בימים כתיקונם, בריוני מקלדת דורשים התעלמות. אין טעם להאכיל את הטרולים בתשומת לב ציבורית.

אך למרבה הצער הם חדרו לארגונים ולבמות תקשורתיות משמעותיות, וזוכים לגיבוי רבנים חשובים (שלרוב לא יודעים מה נעשה בשמם). כך שבמקרה הזה חשוב לחשוף ולגנות.