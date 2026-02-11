הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, שלח הבוקר (רביעי) מכתב חריף לנשיא אוניברסיטת העיר ניו יורק בו דרש לבטל אירוע המתוכנן להתקיים בתחילת חודש מרץ, הנושא את שם "המנהרות בעזה".

אקוניס טוען כי האירוע מציג את השימוש במנהרות חמאס כ"מאבק לגיטימי" ומשדר תמיכה בארגון טרור.

במכתב ששלח אקוניס, הוא הביע דאגה עמוקה על קיום האירוע, והדגיש כי המנהרות בעזה הן חלק מתשתית טרור ששימשה לביצוע התקפות רצחניות נגד אזרחים חפים מפשע. "חמאס הוא ארגון טרור מוגדר בארצות הברית, ואירוע כזה מהווה קידום ותמיכה במעשיו השפלים", ציין.

בנוסף, אקוניס הדגיש את משמעות קיום האירוע על מוסד אקדמי מכובד כמו האוניברסיטה, ודרש לחסום כל תמיכה בארגון טרור רצחני, במיוחד כשמדובר בחופש הביטוי במוסדות אקדמיים.

בנוסף, הקונסול דרש להבטיח את ביטחונם של הסטודנטים היהודים בקמפוס, וציין כי האדרת חמאס נתפסת כפעולה אנטישמית ועוינת עבורם. "האחריות של המוסד האקדמי היא להבטיח שכל הסטודנטים יוכלו להשתתף בחיים האקדמיים ללא פחדה או הטרדה", הוסיף.

אקוניס סיים את המכתב בדרישה לביטול האירוע לאלתר, גינוי פומבי ליוזמת קיומו והבטחה להגן על ביטחונם של הסטודנטים היהודים. "אני מבקש מכם לפעול במהירות ובנחישות", חתם.